Kültür Bakanı Ersoy, Prof. Molinari'yi Kabul Etti

23.03.2026 12:15
Bakan Ersoy, küratör Molinari ile Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının dönüşüm projelerini görüştü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, küratör Prof. Dr. Luca Molinari'yi kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de kültür ve müzecilik alanında yürütülen projeler, uluslararası mimarlık ve tasarım dünyasının önde gelen isimleriyle yapılan temaslarla şekillenmeye devam ediyor.

Bakan Ersoy da ünlü mimar, eleştirmen ve küratör Molinari ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının, kültür ve sanat odağına dönüşüm süreci, çağdaş müzecilik yaklaşımı ve uluslararası işbirliklerinin projelere sağlayacağı katkılar ele alındı.

Campania "Luigi Vanvitelli" Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Molinari, mimarlık eleştirisi ve küratöryel çalışmalar alanındaki uluslararası projeleriyle tanınıyor.

Molinari, ayrıca Haydarpaşa ve Sirkeci'de müze, sergi ve tasarım projeleri kapsamında küratör olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Kültür ve sanatın merkezi olarak yeniden hayat bulacak Haydarpaşa Garı ve Sirkeci Garı sahalarında yürütülen dönüşüm projelerinde Molinari, müze, sergi ve tasarım projelerinin danışma kurulunda küratör olarak görev yapıyor.

Molinari'nin küratörlüğünde Haydarpaşa'da Türkiye'nin farklı kıyılarında ve su altındaki arkeolojik alanları ile çok katmanlı tarihi, Sirkeci'de ise 19'uncu ve 20'nci yüzyıllarda göç hareketlerinin hikayeleri çağdaş müzecilik teknikleriyle harmanlayarak ele alınıyor.

Bu yaklaşım doğrultusunda, Haydarpaşa ve Sirkeci Gar sahalarında, ziyaretçilere hem tarihi derinliği hem de kültürel sürekliliği deneyimleme fırsatı sunacak müze ve sergi alanları tasarlanıyor.

Proje, kentin iki ikonik garını kültürel ve toplumsal miras kapsamında korurken aynı zamanda İstanbul'a yeni kültür-sanat odağı kazandırmayı hedefliyor.

Sergiler, geçmişle bugün arasında güçlü bağ kurarak, ziyaretçilerin İstanbul'un çok katmanlı tarihini keşfetmesini sağlayacak.

"Uluslararası deneyimlerin ülkemizde hayata geçirilen projelere sağlayacağı katkıları değerlendirdik"

Bakan Ersoy, görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından da paylaşımda bulunarak, şunları kaydetti:

"Venedik Bienali'nde ödüle layık görülen ve 30 yılı aşkın deneyimiyle mimarlık, tasarım ve müzecilik alanlarında uluslararası ölçekte küratöryel çalışmalar yürüten Molinari, sergiler, yayın projeleri, müze çalışmaları ve kültürel projeler aracılığıyla tasarım kültürünü geniş kitlelerle buluşturuyor."

Görüşmemizde, Haydarpaşa ve Sirkeci'de müze, sergi ve tasarımlarına yönelik yürütülen çalışmalar başta olmak üzere mimarlık, müzecilik ve kültürel projeler alanındaki uluslararası deneyimlerin ülkemizde hayata geçirilen projelere sağlayacağı katkıları değerlendirdik. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

