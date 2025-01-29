Kültür Bakanlığı Devlet Sanatkarı Nezihi Ünal Demirtaş Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Vefat eden Kültür Bakanlığı Devlet Sanatkarı Demirtaş son yolculuğuna uğurlandı

Kültür Bakanlığı Devlet Sanatkarı-Ahşap Oyma Ürünleri Ustası 62 yaşındaki Nezihi Ünal Demirtaş, 46 yıldır devam ettirdiği mesleğini vefat etmeden 2 ay önce İHA muhabirine anlatmıştı.

MERSİN - Türkiye'de kaybolan meslekler arasında yer alan Ahşap Oymacılığı Sanatını (Kündekari) Mersin'in Tarsus ilçesinde kendi imkanları ile yaşatmaya çalışan Kültür Bakanlığı Devlet Sanatkarı Nezihi Ünal Demirtaş 62 yaşında vefat etti.

Kültür Bakanlığı Devlet Sanatkarı-Ahşap Oyma Ürünleri Ustası 62 yaşındaki Nezihi Ünal Demirtaş, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Demirtaş'ın cenaze töreni bugün Tarsus Merkez Kabristanlığında yapıldı. Cenaze törenine Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, diğer protokol üyeleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazını ilçe müftüsü Murat Akçay kıldırdı. Cenaze namazı sonrasında Demirtaş'ın naaşı Çukurbağ Mahalle Mezarlığına götürülerek dualarla defin edildi.

2 ay önce mesleğini İHA'ya anlatmıştı

Kültür Bakanlığı Devlet Sanatkarı-Ahşap Oyma Ürünleri Ustası 62 yaşındaki Nezihi Ünal Demirtaş, 46 yıldır devam ettirdiği mesleğini vefat etmeden 2 ay önce İHA muhabirine anlatmıştı.

Röportajda mesleğini büyük bir aşkla yürüttüğünü ifade eden Demirtaş, "1970 yılında babamın memuriyetinden dolayı İstanbul'a taşındık. Ben ilkokulu bitirdikten sonra hiç okuma şevkim yoktur içimde. Bizim bir komşumuz vardı, ahşap oyma işini yapan İsmet ağabey. Onun yanında çalışmaya başladım. 3 aylık bir çıraklık hayatım var. Daha sonra ben oyma yapacağım dedim, bana güldüler, sonuçta muvaffak oldum. Arkasında 15 yaşına geldiğimde babama 'bize bir dükkan aç' dedim, babam 'tamam oğlum sana güveniyorum' ilk dükkanımı İstanbul'da açtım" demişti.

Bu sanatın yok olmasını istemiyordu

Türkiye'de bu mesleği yapan sayılı ustaların kaldığını belirten Demirtaş o gün verdiği röportajda "Ben yaklaşık 10 yıl öncesi devlet sanatçısı kimliğini aldım. En üzüldüğüm nokta yarın bu sanat, bu meslek bizlerden sonra bitecek diye üzüntüm var. Hiçbir gencimiz bu sanata yönelmiyor, yani herkes rahat bir kazanç elde etmenin yoluna gidiyor. Benim devlet büyüklerinden, kamu kuruluşlarından bu sanatı işlevini daha da hareketlendirmek için, birer kurs niteliğinden, yani gençlerimizin bu telefon illetinden, farklı bilgisayarında oyunlarından kurtararak, hem görselliği de onlara yaşatarak ahşabın dokunuşuyla icraatını yaparak, onlarla beraber bunu yaşatmak için büyük özveri bekliyorum. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından her ay bana 4 okul öğrencileri gönderiliyor. Bu çocuklara tezgahın başında işin nasıl yapıldığını, bu işin hazzını almalarında en büyük haz alıyorum. İnşallah gelecek nesillere bu sanatı yaşatmak için çok büyük ümit umuyorum. Devlet büyüklerinin biraz daha eğilmesini istiyorum. Ben bu mesleğin yok olmasını istemiyorum" şeklinde konuşmuştu.