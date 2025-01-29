Kültür Bakanlığı Devlet Sanatkarı Nezihi Ünal Demirtaş Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kültür Bakanlığı Devlet Sanatkarı Nezihi Ünal Demirtaş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Geniş Video İzle

62 yaşında vefat eden ahşap oyma ustası Nezihi Ünal Demirtaş, 46 yıllık mesleğinde genç nesillere bu sanatı sevdirmeye çalıştı. Cenaze töreni Mersin Tarsus’ta gerçekleştirildi.

29.01.2025 21:45  Güncelleme: 00:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vefat eden Kültür Bakanlığı Devlet Sanatkarı Demirtaş son yolculuğuna uğurlandı

Kültür Bakanlığı Devlet Sanatkarı-Ahşap Oyma Ürünleri Ustası 62 yaşındaki Nezihi Ünal Demirtaş, 46 yıldır devam ettirdiği mesleğini vefat etmeden 2 ay önce İHA muhabirine anlatmıştı.

MERSİN - Türkiye'de kaybolan meslekler arasında yer alan Ahşap Oymacılığı Sanatını (Kündekari) Mersin'in Tarsus ilçesinde kendi imkanları ile yaşatmaya çalışan Kültür Bakanlığı Devlet Sanatkarı Nezihi Ünal Demirtaş 62 yaşında vefat etti.

Kültür Bakanlığı Devlet Sanatkarı-Ahşap Oyma Ürünleri Ustası 62 yaşındaki Nezihi Ünal Demirtaş, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Demirtaş'ın cenaze töreni bugün Tarsus Merkez Kabristanlığında yapıldı. Cenaze törenine Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, diğer protokol üyeleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazını ilçe müftüsü Murat Akçay kıldırdı. Cenaze namazı sonrasında Demirtaş'ın naaşı Çukurbağ Mahalle Mezarlığına götürülerek dualarla defin edildi.

2 ay önce mesleğini İHA'ya anlatmıştı

Kültür Bakanlığı Devlet Sanatkarı-Ahşap Oyma Ürünleri Ustası 62 yaşındaki Nezihi Ünal Demirtaş, 46 yıldır devam ettirdiği mesleğini vefat etmeden 2 ay önce İHA muhabirine anlatmıştı.

Röportajda mesleğini büyük bir aşkla yürüttüğünü ifade eden Demirtaş, "1970 yılında babamın memuriyetinden dolayı İstanbul'a taşındık. Ben ilkokulu bitirdikten sonra hiç okuma şevkim yoktur içimde. Bizim bir komşumuz vardı, ahşap oyma işini yapan İsmet ağabey. Onun yanında çalışmaya başladım. 3 aylık bir çıraklık hayatım var. Daha sonra ben oyma yapacağım dedim, bana güldüler, sonuçta muvaffak oldum. Arkasında 15 yaşına geldiğimde babama 'bize bir dükkan aç' dedim, babam 'tamam oğlum sana güveniyorum' ilk dükkanımı İstanbul'da açtım" demişti.

Bu sanatın yok olmasını istemiyordu

Türkiye'de bu mesleği yapan sayılı ustaların kaldığını belirten Demirtaş o gün verdiği röportajda "Ben yaklaşık 10 yıl öncesi devlet sanatçısı kimliğini aldım. En üzüldüğüm nokta yarın bu sanat, bu meslek bizlerden sonra bitecek diye üzüntüm var. Hiçbir gencimiz bu sanata yönelmiyor, yani herkes rahat bir kazanç elde etmenin yoluna gidiyor. Benim devlet büyüklerinden, kamu kuruluşlarından bu sanatı işlevini daha da hareketlendirmek için, birer kurs niteliğinden, yani gençlerimizin bu telefon illetinden, farklı bilgisayarında oyunlarından kurtararak, hem görselliği de onlara yaşatarak ahşabın dokunuşuyla icraatını yaparak, onlarla beraber bunu yaşatmak için büyük özveri bekliyorum. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından her ay bana 4 okul öğrencileri gönderiliyor. Bu çocuklara tezgahın başında işin nasıl yapıldığını, bu işin hazzını almalarında en büyük haz alıyorum. İnşallah gelecek nesillere bu sanatı yaşatmak için çok büyük ümit umuyorum. Devlet büyüklerinin biraz daha eğilmesini istiyorum. Ben bu mesleğin yok olmasını istemiyorum" şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: İHA

Kültür Bakanlığı, Ünal Demirtaş, Kültür Sanat, Güncel, Tarsus, Mersin, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kültür Bakanlığı Devlet Sanatkarı Nezihi Ünal Demirtaş Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 04:39:35. #1.12#
SON DAKİKA: Kültür Bakanlığı Devlet Sanatkarı Nezihi Ünal Demirtaş Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.