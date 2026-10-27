Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yılmaz, 7. Kültürlerarası Diyalog Forumu\'nda konuştu:

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kültürlerarası diyaloğa, hoşgörüye, yabancıların hukukunun korunmasına verdiği öneme işaret ederek "Yaşanacak gelişmelerin insanları birbirinden uzaklaştırdığı değil birbirine yakınlaştırdığı, kültürel değerlerimizi aşındırdığı değil zenginleştirdiği bir gelecek için hep birlikte çaba göstermeye devam etmeliyiz." dedi.

Yılmaz, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 7. Kültürlerarası Diyalog Forumu kapsamındaki Uluslararası Kuruluşların Üst Düzey Yetkilileri ve Bakanlar özel oturumuna katılarak konuşma yaptı.

Diyaloğun insanlık için önemine vurgu yapan Yılmaz, Türkiye'nin tarihi mirası ve tecrübesiyle, hoşgörü, diyalog, çoğunluğa saygı, yabancılara hürmet konusunda eşsiz tecrübeye ve öncülüğe sahip olduğunu belirtti.

Yılmaz, Türkiye'nin 2005'te Birleşmiş Milletler'de kurulan Medeniyetler İttifakı'nın kurucusu olduğunu hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da her zeminde kültürlerarası diyaloğu, hoşgörüyü, yabancıların hukukunun korunmasını ısrarla vurguluyor. Hem yabancıların hukukunu koruma hem de İslam karşıtlığıyla mücadele konusunda büyük gayretle ve işbirliği içinde hareket etmemiz gerekir." şeklinde konuştu.

Yapay zekanın, kültürlerarası diyaloğun geliştirilmesi için önemli fırsatlar sunduğunu ancak kültürel mirasın korunması ve fikri mülkiyet hakları gibi konularda yeni sorumluluklar getirdiğini belirten Yılmaz, UNESCO'nun bu alandaki çalışmalarının uluslararası işbirliğinin önemini ortaya koyduğunu ifade etti.

Yılmaz, kültürel çeşitliliği koruyan, ortak değerlere dayalı, etik ve kapsayıcı bir yapay zeka yönetişiminin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye, bu hızlı dönüşümü erken fark eden ve kültür alanındaki tedbir, politika ve uygulamalarını buna göre ivedilikle şekillendiren ülkelerden biridir." dedi.

Müze Ulusal Enformasyon Sistemi'ne (MUES) ilişkin olarak Yılmaz, bu sisteme aktarılan eser sayısının 1 milyon 200 bine yaklaştığını, 2028 yılı için 2 milyon eserin sisteme aktarılmasının hedeflendiğini söyledi.

Yılmaz, "Tüm kültürlerin dijital ortamlarda varlığını ve görünürlüğünü sağlamalı, gençlerimizi, kültür profesyonellerini ve neticede toplumlarımızı genel olarak bu dönüşümün aktif paydaşları haline getirmeliyiz." dedi.

Anadolu'nun tarih boyunca farklı dillerin, kültürlerin ve medeniyetlerin karşılaştığı, etkileşimde bulunduğu ve ortak bir kültürel birikim oluşturduğu önemli bir merkez olduğunu hatırlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Anadolu'da gelişen düşünce ve kültür geleneği, farklılıkların bir ayrışma sebebi değil, karşılıklı anlayış ve zenginleşme vesilesi olabileceğini göstermiştir. Anadolu'nun bu birikiminin en güçlü temsilcilerinden biri de 13. yüzyıl halk ozanı Yunus Emre'dir. Yunus Emre'nin 'Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz' dizeleri, kültürlerarası diyaloğun özünü aslında yüzyıllar öncesinden ifade etmektedir. Yaşanacak gelişmelerin insanları birbirinden uzaklaştırdığı değil, birbirine yakınlaştırdığı, kültürel değerlerimizi aşındırdığı değil, zenginleştirdiği bir gelecek için hep birlikte çaba göstermeye devam etmeliyiz. Tarihi tecrübelerimiz ve uygulamalarımız bunun için en güzel ve en önemli rehberliği bize sunmaktadır."

Ana teması, "Ortak Bir Gelecek İçin Diyalog: Bölünmüş Bir Dünyada Köprüler Kurmak" olarak belirlenen forum, Azerbaycan'ın farklı kültürler, dinler ve medeniyetler arasında diyaloğu, karşılıklı anlayışı ve işbirliğini geliştirmek amacıyla 2008'de başlattığı Bakü Süreci kapsamında düzenleniyor.

Azerbaycan Kültür Bakanlığı, UNESCO, BM Medeniyetler İttifakı (UNAOC), İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (ICESCO) ve BM Dünya Turizm Örgütü tarafından düzenlenen forumda kültürlerarası ve dinler arası diyalog, barışın inşası, kültürel mirasın korunması, gençlerin rolü, medya, yapay zeka ve uluslararası işbirliği gibi konular ele alınıyor.

100'den fazla ülkeden 500'ü aşkın yabancı temsilcinin yer aldığı forum 29 Ekim'e kadar sürecek.