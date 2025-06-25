Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, YTB'nin 14. Mezuniyet Töreni'ne katıldı Açıklaması - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, YTB'nin 14. Mezuniyet Töreni'ne katıldı Açıklaması

25.06.2025 18:37
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen 14. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Törenine katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen 14. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Törenine katıldı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Bakan Ersoy, farklı ülkelerden gelerek "Türkiye Bursları" programını tamamlayan gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Hiçbir büyük başarının kolay elde edilmediğini, büyük dönüşümlerin ve başarıların altında ciddi emeklerin yattığını ifade eden Ersoy, YTB öğrencilerinin de emeklerinin karşılığını alarak okullarından mezun olduklarını söyledi.

Öğrencilerin daha önce görmedikleri bir ülkede, bilmedikleri bir dille karşılaştıklarını anımsatan Ersoy, "Farklılıklardan dolayı biraz tedirginlik duyup, 'ailemden, sevdiklerimden yüzlerce, hatta binlerce kilometre uzakta yapabilir miyim, başarabilir miyim?' soruları zihninizi meşgul etti. Ancak inanıyorum ki bu süreç boyunca ilk günlerdeki kaygılarınız, zamanla huzura ve güvene, kendinizi evinizde hissettiğiniz bir aidiyet duygusuna dönüşmüştür." dedi.

Engelleri, zorlukları birer birer aşmış, akademik yolculuğunu başarıyla tamamlamış Türkiye mezunlarının, onları şefkatle bağrına basan bu topraklardan ayrılmanın mahzunluğunu da yaşadığını dile getiren Ersoy, "Bugün sizleri sadece yıllarca emek verip, alın teri döktüğünüz diplomalarınızla değil, aynı zamanda unutulmaz dostluklar, edindiğiniz paha biçilmez tecrübe ve birikimle ülkelerinize uğurluyoruz. Sınırları aşan dostluk köprüleri kurduğumuz bu anlamlı günde, 112 ülkeden yaklaşık 900 genç, Türkiye mezunları ailesinin birer ferdi olmanın gururuyla kepleri havaya fırlatacak." diye konuştu.

Türkiye mezunlarının sayısının 150 bini aştığını belirten Ersoy, kendileri için her bir mezunun yarının devlet başkanı, diplomatı, bilim insanı, sanatçısı, iş insanı ve entelektüeli olduğunu kaydetti.

"Gittiğiniz ülkelerde Türkiye'yi sadece anlatmayın, yaşatın"

Bakan Ersoy, öğrencilerin burada bulunduğu eğitim öğretim sürecini sadece bilgi aktarımı olarak değil, kültürlerin kaynaşması, ortak değerlerin tesisi, gönüllerin temasından hasıl olan muhabbet olarak gördüklerini vurguladı.

"Bizim nezdimizde her bir mezunumuz, Türkiye'nin bir kültür temsilcisi, bir dostluk elçisidir. Sizden istirhamım, gittiğiniz ülkelerde Türkiye'yi sadece anlatmayın, yaşatın." diyen Ersoy, öğrencilerin, misafirperverliğiyle, çok kültürlülüğüyle ve kadim değerleriyle bu zenginliğin bir parçası olduklarını söyledi.

Ersoy, Türkiye'nin artık mezun öğrencilerin ikinci adresi olacağına işaret ederek, "Bulunduğunuz ülkelerle ülkemiz arasındaki diplomatik, ticari, askeri, bilimsel ve kültürel bağlantılar, iş birlikleri ve ortaklıklar sizlerin öncülüğünde kurulup, ileriye taşınacak." ifadesini kullandı.

Türkiye'de geçirdikleri yılların, hayat boyu öğrencilere eşlik edecek bir kimlik, bir yol haritası olduğunu dile getiren Ersoy, "Dünyanın neresinde olursanız olun, 'Ben Türkiye mezunuyum' dediğinizde, karşınızdaki gözlerde sıcak bir tebessüm, içten bir muhabbet görmeye devam edeceksiniz." dedi.

Bakan Ersoy, YTB'ye ve destek olan kurumlara teşekkür ederek, "Türkiye Bursları mezunları, dünyanın dört bir yanında hayatı güzelleştirmeyi kendine ilke edinmiş, adaleti, barışı ve hoşgörüyü esas alan iyilik hareketinin parçaları olacaklardır. Unutmayın ki Türkiye ile kendi ülkeleriniz arasındaki dostluk köprülerinin mimarları sizlersiniz. Sizleri yürekten tebrik ediyor, yolunuzun açık, bahtınızın aydınlık olmasını diliyorum." diye konuştu.

Bakan Ersoy, konuşmasının ardından mezun öğrencilere sertifikalarını takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu

Öte yandan mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Mesajında, öğrencilerin, binlerce yıldır farklı medeniyetlere, farklı kültürlere beşiklik etmiş, insanlık tarihinin hafızası olan bir ülkede eğitim gördüğünü belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin tarihi, üç kıtada hüküm sürmüş kadim medeniyetlerin özüdür, özetidir. Buradan ayrıldıktan sonra sizler, Türkiye ile, Türkiye'deki arkadaşlarınız da sizlerle bu irtibatı devam ettirip, çevrenizi ve dostluklarınızı sürekli geliştirmeye çalışın. Artık ikinci bir vatanınız daha var. Türkiye her birinizin ikinci evidir. Ne zaman ihtiyaç duyarsanız, sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Mezun olan öğrencilerimizi kutluyor, başarılar diliyorum. Bu vesileyle törene katılanlara selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."

Törene, YTB Başkanı Abdullah Eren, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Mehmet Naci Bostancı ve farklı ülkelerden büyükelçiler de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, YTB'nin 14. Mezuniyet Töreni'ne katıldı Açıklaması - Son Dakika

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