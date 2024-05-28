Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ihlara Vadisi'nde Cam Terası açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ihlara Vadisi'nde Cam Terası açılışını gerçekleştirdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ihlara Vadisi\'nde Cam Terası açılışını gerçekleştirdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ihlara Vadisi'nde 105 kilisenin yer aldığını ve vadi tabanında Melendiz Çayı'nın aktığını hatırlatarak, cam terasın eşsiz güzellikleri daha yakından görme imkanı sunacağını belirtti. Ayrıca, Ihlara Vadisi'ne girişi sağlayacak kasaba içi yürüyüş yolu ve karşılama merkezi projesinin de hayata geçirileceğini söyledi.

28.05.2024 14:29
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ülkenin her köşesindeki tarihi, doğal mirası korumak ve geleceğe taşımak için çalıştıklarını ifade etti.

Ersoy, Ihlara Vadisi Cam Terası açılışında, Ihlara Vadisi'nde 105 kilisenin yer aldığını, vadi tabanında Melendiz Çayı'nın aktığını hatırlattı.

Cam terasın, eşsiz güzelliklerin daha yakından görülmesini sağlayacağını, ziyaretçilere unutulmaz deneyimler sunacağını belirten Ersoy, şöyle konuştu:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ülkemizin her köşesindeki tarihi, doğal mirası korumak ve geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Yerden 150 metre yükseklikte inşa edilen ve 12 metre açık alana sahip olan cam terasla, ziyaretçiler manzarayı geniş bir perspektifte en güzel noktadan seyredebilecek. İçinde kafeterya, yürüyüş yolu, fotoğraf çekim noktası, otopark, mescit ve lavabolar gibi sosyal donatılara sahip. Proje için ayrıca özel bir çevre ve peyzaj çalışması da yapıldı. Her yıl yaklaşık 1 milyon yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen Ihlara Vadisi, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra bölgeye gelen turistlere bakanlığımızın gerçekleştirdiği çevre düzenleme projesiyle 14 kilometre uzunluğundaki muhteşem bir yürüyüş parkuru da bu fırsatta sunulmakta."

Ersoy, bu projenin son etabı olan Ihlara beldesi içinden Ihlara Vadisi'ne girişi sağlayacak kasaba içi yürüyüş yolu ve karşılama merkezi projesini de hayata geçireceklerini dile getirdi.

Böylece kasaba merkezinden vadiye giriş yapan ziyaretçilerin Selime Katedrali'ne kadar kesintisiz 14 kilometre yürüyüş yapabilme imkanına kavuşacağını vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Ayrıca Kapadokya'nın en özel tarihi mekanlarından biri olan Selime Katedrali Karşılama Merkezi ve Çevre Düzenleme Projesi üzerinde de çalışmalarımız devam ediyor. Bakanlığımıza bağlı en çok ziyaret edilen ören yerlerinden biri olan Ihlara Vadisi'nde hayata geçirilen Cam Seyir Terası Projesi'nin şehir turizmine ve ekonomisine de önemli katkıları olacağına eminim. Cam terası ilk aşamada günlük olarak 2 bin yerli ve yabancı turisti ziyaret etmesi planlanıyor."

Güzelyurt'ta 2 Haziran'da yenilenecek seçimleri hatırlatan Ersoy, vatandaşların kendisine en güzel hizmeti sunacak adayı seçeceğine emin olduğunu dile getirdi.

Açılışı gerçekleştiren Ersoy ve beraberindekiler, daha sonra Güzelyurt ilçesinde bulunan Kilise Cami ve Seyir Terası ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ihlara Vadisi'nde Cam Terası açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ihlara Vadisi'nde Cam Terası açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika
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