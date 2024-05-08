Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Seddülbahir Kalesi Müze Yapısı için oy istedi

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Seddülbahir Kalesi Müze Yapısı"nın mimarlık ödüllerinden "Architizer A+ Awards" finalinde ödül alması için 10 Mayıs'a kadar oy verme çağrısında bulundu.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100. yılında ziyarete açtığımız Seddülbahir Kalesi Müze Yapısının dünyanın en prestijli mimarlık ödüllerinden Architizer A+ Awards finalinde ödül alması için 10 Mayıs'a kadar oy vermeyi unutmayın." ifadelerini kullandı.