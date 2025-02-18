Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Kaçak Yapılara Denetim - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Kaçak Yapılara Denetim

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'daki sahil şeridinde kaçak yapı denetimlerine devam ediyor. 21 tescilli ve 2 tescilsiz taşınmazda aykırılık tespit edildi ve izinsiz yapıların kaldırılması için işlemler başlatıldı.

18.02.2025 16:52  Güncelleme: 18:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Kültür ve Turizm Bakanlığı, kaçak yapılarla ilgili 10 Ocak 2025'te başladığı denetimlere devam ediyor. İstanbul'da sahil şeridinde 4 farklı noktadan gelen ihbarları değerlendiren Bakanlık ekipleri, yaptıkları incelemede 21 tescilli ve 2 tescilsiz taşınmazda aykırılık tespit etti. İzinsiz yapıların kaldırılmasına karar verilirken, durum hem taşınmaz sahiplerine hem de belediyelere tebliğ edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleri, kaçak yapılarla denetimlerini sürdürüyor. Gelen ihbarlar üzerine İstanbul'da Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy sahil şeridinde yapı kaçakları tespit edildi. Bakanlık ekipleri tarafından sahil şeridinde yapılan saha incelemesinde 21 tescilli ve 2 tescilsiz taşınmazda aykırılıklar olduğuna karar verildi.

Ekipler, denetim yaptıkları noktalarda 23 taşınmaza kaçak olarak yapılan denize doğru eklemeler, teras kısımlarında kapatmalar, plan ve cephe tipolojisindeki değişiklikler, özgün mimari ögelerde bozulmalar tespit etti. İzinsiz uygulamaların kaldırılmasına karar vererek durumu taşınmaz sahipleri ve belediyelere tebliğ eden bakanlık uzmanları, Koruma Bölge Kurulu kararları doğrultusunda yasal süreç başlattı.

Kaynak: ANKA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Kültür Sanat, İstanbul, Güncel, Turizm, Kültür, Çevre, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Kaçak Yapılara Denetim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:56 MHP’li Celal Adan’dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol MHP'li Celal Adan'dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol
17:28 TÜSİAD’dan soruşturma sonrası ilk açıklama TÜSİAD'dan soruşturma sonrası ilk açıklama
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
17:11 CHP’nin adaylık formunda dikkat çeken detay Resmen İmamoğlu’na göre hazırlanmış CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış
23:38 Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz’den açıklama var Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz'den açıklama var
23:37 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye’ye geldi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye geldi
23:31 CHP’li Beykoz Belediyesi’nde müfettişler 8 ihale dosyasına el koydu CHP'li Beykoz Belediyesi'nde müfettişler 8 ihale dosyasına el koydu
23:28 İstanbul’da büyük yangın 20 ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi İstanbul'da büyük yangın! 20 ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi
23:17 İsrail Ordusu Lübnan’ın güneyine saldırdı İsrail Ordusu Lübnan'ın güneyine saldırdı
23:12 Galatasaray, Süper Lig tarihinde bir ilki başardı Galatasaray, Süper Lig tarihinde bir ilki başardı
22:56 Okan Buruk’tan derbinin hakemi için flaş sözler: İsterse uzaydan gelsin Okan Buruk'tan derbinin hakemi için flaş sözler: İsterse uzaydan gelsin
22:47 Attığı gollerin bile önüne geçti: Herkes Osimhen’in bu hareketini tartışıyor Attığı gollerin bile önüne geçti: Herkes Osimhen'in bu hareketini tartışıyor
22:44 Narin Güran cinayetinde iki tahliye Cezaevi çıkışında böyle karşılandılar Narin Güran cinayetinde iki tahliye! Cezaevi çıkışında böyle karşılandılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 18:33:02. #1.12#
SON DAKİKA: Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Kaçak Yapılara Denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.