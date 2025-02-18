Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Kaçak Yapılara Denetim

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(İSTANBUL) - Kültür ve Turizm Bakanlığı, kaçak yapılarla ilgili 10 Ocak 2025'te başladığı denetimlere devam ediyor. İstanbul'da sahil şeridinde 4 farklı noktadan gelen ihbarları değerlendiren Bakanlık ekipleri, yaptıkları incelemede 21 tescilli ve 2 tescilsiz taşınmazda aykırılık tespit etti. İzinsiz yapıların kaldırılmasına karar verilirken, durum hem taşınmaz sahiplerine hem de belediyelere tebliğ edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleri, kaçak yapılarla denetimlerini sürdürüyor. Gelen ihbarlar üzerine İstanbul'da Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy sahil şeridinde yapı kaçakları tespit edildi. Bakanlık ekipleri tarafından sahil şeridinde yapılan saha incelemesinde 21 tescilli ve 2 tescilsiz taşınmazda aykırılıklar olduğuna karar verildi.

Ekipler, denetim yaptıkları noktalarda 23 taşınmaza kaçak olarak yapılan denize doğru eklemeler, teras kısımlarında kapatmalar, plan ve cephe tipolojisindeki değişiklikler, özgün mimari ögelerde bozulmalar tespit etti. İzinsiz uygulamaların kaldırılmasına karar vererek durumu taşınmaz sahipleri ve belediyelere tebliğ eden bakanlık uzmanları, Koruma Bölge Kurulu kararları doğrultusunda yasal süreç başlattı.