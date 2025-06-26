Kültür Yolu Festivali Samsun\'da

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı Samsun'da, "Kainat Ayetlerinin Sanatla Tefsiri" sergisi düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen festivalin son durağı Samsun'da etkinlikler sürüyor.

Festival kapsamında Samsun Müzesi Dünya Alanı'nda açılan "Kainat Ayetlerinin Sanatla Tefsiri" sergisinde 33 eser yer alıyor.

İstanbul Barboros Camisi imamı, sanatçı Muhammed Hamdi Kasapoğlu, AA muhabirine, kainatla ilgili ayetleri, ebru, minyatür ve hat sanatıyla anlattığını söyledi.

Ayetin mesajını resim ve minyatür tekniği kullanarak tefsir ettiklerini belirten Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Böylelikle resim, hat ve ebru bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim bizlere tebliğ yaparken bir ölçü koyuyor. Davet yapacaksanız ve bu davet Allah adına olacaksa hikmetle yapmanız gerekiyor, en güzel metotla yapmanız gerekiyor. O yüzden kainat ayetlerini Kur'an-ı Kerim'in kapaklarının arasından çıkarıp, sanatla ete kemiğe büründürerek insanların görsel ve duyusal idrakine sunmaya gayret ettik."

Sergi, 29 Haziran'a kadar gezilebilecek.