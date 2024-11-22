Kültür Yolu Festivalleri Maliyetine Dikkat

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivallerindeki, büyük konserlerin, sahne ve teknik kısmının maliyetinin, belediye konserlerinin ekrana yansıyan rakamının 20'de birine denk geldiğini bildirdi.

Bakan Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2025 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Turizme ilişkin soru gelmesinden mutlu olduklarını belirten Ersoy, "Ocak sonunda yıl sonu TÜİK rakamları açıklanacak. Şubat'ın ilk haftasında turizm ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerini davet edeyim ve detaylı sunum yapayım. Siz bazı örnekler verdiniz. Biz bazı şeyleri görüyoruz. Dünya ile rekabet edebilecek destinasyonlar hazırlamamız lazım. Herkes turizm geliriyle daha ilgili ama sorular yanlış geliyor. Bu süreci beraber yürütmek de fayda var." dedi.

Türkiye Kültür Yolu Festivallerine katılan sanatçıların nasıl seçildiği sorusuna Ersoy, "Çıkan sanatçıları festivalin sitesinden görebiliyorsunuz. Sanatçıları seçerken, kriterimizin çok çeşitli olduğunu ve ideolojik yaklaşmadığımızı çok net bir şekilde görürsünüz. Bu konuda herkesin içi rahat olsun." diye konuştu.

Festivaldeki konser maliyetlerine ilişkin de açıklama yapan Bakan Ersoy, 7 aylık bir sürede 16 şehrin her birinde 9'ar gün festival yaptıklarını, toplam 144 süren festivalde 6 bin 700 etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Türkiye Kültür Yolu Festivallerindeki büyük sanatçı konserleri, tüm etkinliklerin yüzde 2'sini oluşturuyor. Büyük konserlerin, konser başına sahne ve teknik kısmının maliyeti, belediye konserlerinin ekrana yansıyan rakamının 20'de birine denk geliyor. Sanatçılar bizim için çok değerli, onlar kültürün yapı taşları. Kültür Yolu Festivali'ne her seferinde sanatçılara özverili yaklaşımlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Çünkü bizimle birlikte taşın altına ellerini koyuyorlar. Yükü beraber omuzlamış oluyoruz. Toplumun çok ihtiyaç duyduğu bir iş yapıyorlar."

Deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin de bilgi veren Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğünün deprem bölgesinde hasar gören 377 vakıf kültür varlığı olduğunu, tamamının ihalelerinin yapıldığını, 2025 sonuna kadar da söz konusu projeleri tamamlayacaklarını söyledi.

Anadolu Yakası'na yeni kültür ve etkinlik merkezi

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bir arkeoloji müzesi bulunmadığını ve bunun bir ihtiyaç olduğunu belirten Bakan Ersoy, orada bir kültür ve etkinlik merkezi kurulmasını planladıklarını açıkladı.

Formula-1'in Türkiye'de yapılmasına yönelik çalışmalara da değinen Ersoy, "Dünyadaki birçok şehir şu anda Formula-1'i almak için İstanbul ile yarışıyor. Bizim de Formula-1 kurumuyla görüşmelerimiz devam ediyor. Biz bu süreci başarıyla tamamlayıp Formula-1'i İstanbul'umuza kazandırmak istiyoruz." dedi.

Bir milletvekilinin "sanatçı alımı mülakat sonuçlarının şeffaf bir şekilde açıklanmadığı ve yaş kriterinin gözetilmediği" iddiasıyla ilgili soruyu ise Bakan Ersoy, şöyle yanıtladı:

"20 yılda ilk defa tek seferde 450 kişilik bir sanatçı alım sınavı yapıldı. Orada 40 yaş üstü iddia edilen şey toplam 2 sanatçı. O da eğitmen olarak alındı. Onların genç olma ihtimali yok, eğitmen kadrosundan alındılar. Geri kalan sınavla 431 sanatçı alındı. Yine sınav ilanında aranılan asgari boy kriterini taşımadığı belirlenen hakem hastanelerine gönderilmiş ve gelen heyet raporları neticesinde şartları taşımadıkları için sözleşme imzalanmamıştır. "

Ersoy, Devlet Tiyatrolarında oynanması planlanan "Drakula" tiyatro oyununun başrol oyuncusunun rahatsızlığı nedeniyle ertelendiğini, 7 Ocak'ta ise oyunun prömiyerinin yapılacağını söyledi.

Devlet Tiyatrolarına dışarıdan hizmet alımının yapılıp yapılmadığının sorulması üzerine Ersoy, Devlet Tiyatroları'nda sergilenen oyunlarda yalnızca ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet alımı yapıldığını aktardı.

Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anlık yoğunluklar oluyor. Sergilenen oyunlarda çok ciddi artış var. Bazen teknik destek gerekiyor, misafir sanatçı desteği gerekiyor bunu zaten tamamen 12 aylık kadroyla yapmanız doğru ve verimli değil. Ne kadar para harcandı diyorsunuz? Harcanan tutar, 2023-2024 sezonunda 18 milyon 242 bin lira."

TİKA 1500 proje ve faaliyet gerçekleştirdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) faaliyetlerine ilişkin de bilgi veren Ersoy, "TİKA atıl durumda mı?' diye sormuştunuz, hayır atıl durumda değil. TİKA, 2024 yılı içerisinde 1500 proje ve faaliyet gerçekleştirildi." diye konuştu.

Bakan Ersoy, ayrıca yönetmenliğini Kazım Öz'ün yaptığı "Zer" adlı filme dava açıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Görüşmelerin ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Kapadokya Alan Başkanlığı, Uludağ Alan Başkanlığı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının 2025 bütçeleri kabul edildi.