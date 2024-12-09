Kültürpark'taki Göl ve Ada Gazinoları Yenileniyor - Son Dakika
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Kültürpark'taki Göl ve Ada Gazinoları Yenileniyor

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark'taki Göl Gazinosu'nu müze ve kafeterya olarak 2025 yılında, Ada Gazinosu'nu ise 2026 yılında restoran olarak hizmete açmayı planlıyor. Yenileme çalışmaları ile yapıların tarihi kimlikleri korunacak.

09.12.2024 10:49  Güncelleme: 11:27
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent belleğinde önemli yeri olan Kültürpark'taki Göl ve Ada gazinolarını aslına uygun bir şekilde yeniliyor. Göl Gazinosu müze ve kafeterya olarak önümüzdeki yıl yapılacak 94'üncü İzmir Enternasyonal Fuarı'yla birlikte hizmete açılacak. Ada Gazinosu ise 2026 yılında restoran olarak İzmirlilerle buluşacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'in kent belleğine sahip çıkmaya devam ediyor. 1930'lu yıllardan günümüze İzmir ve Türkiye'nin fuarcılık, kültür ve sanat tarihinin en önemli mekanlarından biri olan Kültürpark'taki Ada ve Göl gazinoları aslına uygun olarak yenileniyor. Kentin simgesi Kültürpark'ı iyileştirme çalışmaları kapsamında projelendirilen ve İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu onayı alınan proje doğrultusunda rekonstrüksiyon çalışmalarında önemli seviyede ilerleme kaydedildi. Ekipler, Göl Gazinosu'nda yıkılan binanın yeniden yapım sürecinde kaba inşaatı büyük bölümünü tamamladı. Ada Gazinosu'nda ise binanın korunan alanları dışında ekonomik ömrünü tamamlayan kısımların yıkım süreci bitti.

Göl Gazinosu 2025'te, Ada Gazinosu 2026'da hizmete açılacak

Müze ve kafeterya olarak hizmet vermesi öngörülen Göl Gazinosu'nun 2025 yılında yapılacak 94'üncü İzmir Enternasyonal Fuarı'nda açılması planlanıyor, 2026 yılında açılması hedeflenen Ada Gazinosu ise restoran olarak hizmet verecek. Kent belleğinde önemli yer eden iki yapı tarihi kimlik ve karakterlerine yakışır şekilde İzmir halkıyla buluşacak.

Göl Gazinosu müze ve kafeterya olacak

Kent belleğinde önemli bir yer edinen Ada ve Göl gazinolarının İzmir için değerinin bilincinde olduklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Tarihi Yapılar Şube Müdürü Dilara Yöndem Kayan, "Ada ve Göl gazinoları geçmişte eğlence yerleri olarak vatandaşların sık kullandığı alanlardan biriydi. Yenileme çalışmalarının ardından sosyal buluşma alanı olarak değerlendirilmesi planlandı. Bu amaçla Göl Gazinosu'nu müze ve kafeterya işleviyle kullanacağız" ifadelerini kullandı.

Yüzde 46 seviyesine gelindi

Statik sorunları nedeniyle Göl Gazinosu'nu aslına uygun olarak yeniden inşa ettiklerini söyleyen Kayan, "Özgün formuna uygun olarak yapıyoruz. Şu an yüzde 46'lık seviyesine geldiğimiz rekonstrüksiyon sürecinde kaba inşaatı tamamlamış durumdayız. Göl Gazinosu'nun yapımını, 2025 yılında düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılışına yetiştirip İzmirlilerle buluşturmayı hedefliyoruz. Başkanımız Cemil Tugay bu projeye itina gösteriyor, özenle takip ediyor. Biz de Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Tarihi Yapılar Şube Müdürlüğü olarak çalışmaların sorunsuz bir şekilde tamamlanması için elimizden gelen tüm gayreti göstermekteyiz" şeklinde konuştu.

Nezih bir restoran olacak

Ada Gazinosu hakkında bilgi veren Kayan, "Ada Gazinosu da Göl Gazinosu gibi Kültürpark için çok kıymetli bir yapı. Yapının kütle formu aslına uygun olarak korundu, niteliksiz dönem eklerinden arındırıldı. Uygulamalar kapsamında yaptığımız sıva raspası sonrasında betonarme özellik taşıyan unsurların işlevini yitirdiğini tespit ettik. Restorasyon projesinin rekonstrüksiyon projesi olarak yeniden hazırlanması gerekti. Bu doğrultuda proje süreci ve şantiye sürecini birlikte yönetiyoruz. Yapının özgün formunu koruyarak rekonstrüksiyon projesiyle ayağa kaldıracağız" şeklinde konuştu. Kayan, 2026 yılında hizmete alınması planlanan Ada Gazinosu'nun mutfak, açık ve kapalı etkinlik alanları, idari ofis ve teras düzenlemelerinin ardından nezih bir restoran olarak hizmet vereceğini aktardı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kültürpark'taki Göl ve Ada Gazinoları Yenileniyor - Son Dakika

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