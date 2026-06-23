Zeytin Sahne'de Unutulmaz Film Müzikleri Yankılandı - Son Dakika
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Zeytin Sahne'de Unutulmaz Film Müzikleri Yankılandı

23.06.2026 10:04  Güncelleme: 11:17
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İzmir Kültürpark’ta eski lunapark alanından dönüştürülen 16 bin kişilik Zeytin Sahne, İzmir Oda Orkestrası’nın Film Müzikleri konseriyle açıldı. Orkestra şefi Kevin Griffiths yönetimindeki konserde unutulmaz film müzikleri, oyuncular Aslı İnandık ve Tuğrul Tülek’in yorumlarıyla sanatseverlerle buluştu.

(İZMİR) - Kültürpark'ta yaklaşık 16 bin kişi kapasiteli yeşil bir etkinlik alanına dönüştürülen eski lunapark alanı, Zeytin Sahne adıyla sanatseverleri ağırlamaya başladı. İzmir Oda Orkestrası, Film Müzikleri konseri ile unutulmaz filmlerin müziklerini orkestra şefi Kevin Griffiths yönetiminde, sevilen oyuncular Aslı İnandık ve Tuğrul Tülek'in yorumlarıyla sahneye taşıdı.

İzmir Oda Orkestrası, 2025-2026 konser sezonunu Film Müzikleri konseri ile Kültürpark Zeytin Sahne'de kapattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark'ta yaklaşık 16 bin kişilik kapasiteye sahip etkinlik alanına dönüştürülen eski lunapark alanında yer alan Zeytin Sahne, unutulmaz film müziklerinin eşsiz melodileriyle yankılandı. Uluslararası müzik dünyasında önemli çalışmalara imza atan başarılı orkestra şefi Kevin Griffiths yönetiminde gerçekleşen konser, sinema tarihine damga vuran Gladyatör, Godfather, Forrest Gump, Jurassic Park gibi film müziklerini senfonik yorumlarla dinleyicilere sundu. Filmlere dair detaylı bilgiler ve anlatılar, yönetmen Nisan Dağ tarafından hazırlandı. Sevilen oyuncular Aslı İnandık ve Tuğrul Tülek'in sahnedeki yorumlarıyla izleyiciyle buluşan konseri, her yaştan İzmirli sanatsever ilgiyle takip etti.

Konser öncesi dinleyicilere seslenen Kevin Griffiths, "Türkçe'de güzel bir söz var; gönülden gönüle yol vardır. Bu akşam da müzik, umuyoruz ki kalpten kalbe kendi yolunu bulacak. Film müziklerinin unutulmaz dünyasında hep birlikte güzel bir yolculuğa çıkalım" dedi.

ZEYTİN SAHNE

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Zeytin Sahne, 20 Haziran'da Yoga Festivali ile İzmirlileri ağırlamaya başladı. Beton zeminin yerini alan 4 bin 300 metrekarelik çim alanda kurulan ve yaklaşık 16 bin kişiyi ağırlayabilecek kapasiteye sahip Zeytin Sahne; spor istasyonu, İzmirli Kahve ve açık hava etkinlikleriyle Kültürpark'ın yeni cazibe merkezi olarak İzmirlileri bekliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Zeytin Sahne'de Unutulmaz Film Müzikleri Yankılandı - Son Dakika

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