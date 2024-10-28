Kulu\'da 1,5 Yaşındaki Bébek Balkondan Düştü

Güncel

KONYA'nın Kulu ilçesinde Afganistan uyruklu 1,5 yaşındaki Yusuf Nazarı, misafirliğe gittikleri evin 2'nci katındaki balkonda oynadığı sırada dengesini kaybedip, zemine düştü. Yusuf bebek hastaneye kaldırılırken, o anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki 2 katlı bir binada meydana geldi. 1,5 yaşındaki bebek Yusuf Nazarı, ailesiyle birlikte gittiği misafirlikte, balkona çıkıp oynamaya başladı. Nazarı düşen oyuncak ayısını tutmak isterken dengesini kaybedip, zemine düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Nazarı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber- Kamera Mehmet YILMAZ KULU KONYA DHA