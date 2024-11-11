Konya'nın Kulu ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan cinayet şüphelisi tutuklandı.
Beşkardeş Mahallesi'nde 9 Kasım'da yaşanan olayın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan Enes Ö'nün, işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Enes Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olay
Beşkardeş Mahallesi'nde 9 Kasım'da yaşanan olayda, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Enes Ö. (36) ile Cihan Öcal (40) arasında kavga çıkmış, bıçakla yaralanan Öcal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Zanlı Enes Ö, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Son Dakika › Güncel › Kulu'da Cinayet: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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