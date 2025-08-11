Kulu'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika
Kulu'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

11.08.2025 11:44
Konya'nın Kulu ilçesinde motosikletin duvara çarpması sonucu 20 yaşındaki sürücü ağır yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde, motosikletin duvara çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.

İsmail A. (20) idaresindeki 42 AZB 725 plakalı motosiklet, Camikebir Mahallesi Kutbettin Gündüz Caddesinde su deposunun duvarına çarptı.

İhbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı İsmail A, Aşkan Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

