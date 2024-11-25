Kulu\'da Öğretmenler Günü Kutlandı

Konya'nın Kulu ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü yapılan etkinliklerle kutlandı.
Cumhuriyet meydanında bulunan Atatürk Anıtına bırakılan çenkle başlayan program Kültür Merkezi Konferans Salonunda devam etti.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından emekli öğretmen Ziya Ünver, açılış konuşması yaptı.
Öğrenciler hazırladıkları şiir, video gösterimi, oratoryo, folklor gösterileriyle ve müzik dinletisini sundu.
İlçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğretmen ve öğrencilere ve emekli öğretmenlere hediye takdiminin ardından program son buldu.
Yapılan programa Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları, siyasiler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
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