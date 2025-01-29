Kumbh Mela'da İzdiham: 17 Ölü

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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin kuzeyindeki Allahabad kentinde düzenlenen Maha Kumbh Mela festivalinde yaşanan izdihamda ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti.

Allahabad kentinde 12 yılda bir düzenlenen ve 45 gün süren festivalde izdiham çıktı.

Associated Press'in (AP) bölgede adını vermek istemeyen bir doktora dayandırdığı bilgiye göre, izdihamda 17 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Uttar Pradeş Başbakanı Yogi Adityanath, Triveni Sangam Nehri'ne yıkanarak günahlarından arınmak amacıyla giden bazı kişilerin, bariyerlerin üzerinden atlaması nedeniyle izdiham yaşandığını bildirdi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu izdihamının üzücü olduğunu belirterek yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

13 Ocak'ta milyonların katılımıyla başlayan festival kapsamında, kentte ziyaretçilerin konaklaması için 160 binden fazla çadır ve yaklaşık 400 kilometre uzunluğunda geçici yollar inşa edildi.

Bu yıl "kutsal su" olarak kabul edilen, Ganj, Yamuna ve Saraswati nehirlerinin birleştiği noktadaki Triveni Sangam Nehri'ne, 45 gün boyunca 400 milyondan fazla Hindu'nun "hacı" olmak için girmesi bekleniyor.

Dünyanın en büyük dini festivali

Hindular, kutlamalar sırasında Ganj Nehri'nde yıkanmanın günahlardan arınmalarına ve ölüm ile yeniden doğuş döngüsünden kurtulmalarına yardımcı olacağına inanıyor.

Maha Kumbh Mela, "dünyanın en büyük dini festivali" kabul ediliyor. Allahabad kentinde, 2001'de Ganj Nehri'ne girmek için aynı gün bir araya gelen 60 milyon kişi, dünya rekoru kırmıştı.

Ayrıca milyonlarca Hindu, Kovid-19 salgınına rağmen 2021 yılında Triveni Sangam Nehri'ne girerek yıkanmıştı.