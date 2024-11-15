Kumlu\'da Kadın Eli Tandır Kooperatifi Kuruldu

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HATAY'ın Kumlu ilçesinde, kadınlara istihdam sağlamak ve vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılamak amacıyla 'Kadın Eli Tandır Kumlu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi' kuruldu.

İlçede Kezban Irmak başkanlığında kurulan Kadın Eli Tandır Kumlu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde 5 kadın istihdam edildi. Üretime başlayarak tandırda sade ve biberli ekmek üreten kadınların yakında yörenin meşhur yiyeceklerinden 'ıspanaklı katıklı ekmek' üretimine de başlayacağı belirtildi.

Kooperatif Başkanı Kezban Irmak, amaçlarının kadınlara istihdam sağlamak ve ilçe halkının tandır ekmek ihtiyacını karşılamak olduğunu söyledi. Irmak, "Elde edilen gelirle çalışanlarımızın maaşlarını karşılıyoruz. İşimizden de kazancımızdan da memnunuz" dedi.

Haber, kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/KUMLU(Hatay),