Kumluca'da Afetle Mücadele Çalıştayı Tamamlandı - Son Dakika
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Kumluca'da Afetle Mücadele Çalıştayı Tamamlandı

Kumluca\'da Afetle Mücadele Çalıştayı Tamamlandı

Antalya'daki çalıştayda afet yönetimi, meteorolojik uyarılar ve yeni çözüm önerileri ele alındı.

20.12.2024 14:16
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Antalya'da düzenlenen "Kumluca Özelinde Afetle Mücadele Çalıştayı"nın sonuç bildirgesi yayınlandı.

Kumluca Meslek Yüksekokulu, İlçe Belediyesi ve Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ortaklaşa düzenlenen çalıştayın sonuç bildirgesini Kumluca Meslek Yüksekokulu Müdürü doktor öğretim üyesi Ahmet Çoşgun okudu.

Çoşgun, çalıştay kapsamında farklı kurum ve kuruluşlardan temsilciler ile üniversite öğretim elemanlarından oluşan bilim insanları tarafından beş oturumda sunumlar yapıldığını ifade etti.

Kurumlar tarafından yapılan sunumlarda, Kumluca'da doğal afetler öncesinde, sırasında ve sonrasında alınan ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgiler verildiğini aktaran Çoşgun, meteorolojik uyarı sistemlerine, afet sonrası müdahalelere ve orman yangınları ile mücadele konularına dikkat çekildiğini vurguladı.

Depremlerle ilgili de çerçeve çizildiğini bildiren Çoşgun, şunları kaydetti:

"Yaşanması muhtemel depremlerde insansız hava araçlarının önemi, haberleşme sorunları ve çözüm önerileri ile yenilenebilir enerji destekli sürdürülebilir barınma gibi yenilikçi çözüm önerileri üzerinde duruldu. Afet sonrasında yaşanan tarımsal ve maddi zararlar konusunda sigortacılık hukuku ve mühendislik yönünden değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca, afet sonrası müdahalelerde deniz ve kara lojistiğinin önemi vurgulandı. Küresel bir sorun olan iklim değişikliğinin tarımsal sulama üzerindeki olumsuz etkilerine değinilerek modern sulama yöntemlerinin önemine dikkat çekildi. Ayrıca, iklim değişikliğinden kaynaklı afetlerde yerel yönetimlerin afet yönetimi konusundaki rolü üzerinde duruldu."

Çalıştayda heyelan risk yönetim süreci ve su taşkınları hakkında da bilgiler verilerek risklerin önceden belirlenmesi gerektiğinin vurgulandığını belirten Çoşgun, özellikle afet sonrasında dezavantajlı gruplardan biri olan yaşlılar için yaşlı dostu yaklaşımlar geliştirilmesi gereksiniminin ortaya konuğunu bildirdi.

Afetlerle mücadelede akademik bilginin önemi ortaya konduğunu belirten Çoşgun, "Yerel halkın, belediyenin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve iş dünyasının temsilcilerinin talepleri doğrultusunda, Akdeniz Üniversitesi bünyesinde Afetle Mücadelede Araştırma ve Uygulama Merkezinin açılması, Fen Bilimleri Enstitüsünde Afetle Mücadele lisansüstü programlarının açılması ile Mühendislik Fakültesi bünyesinde Yangın ve İklimlendirme Mühendisliği bölümlerinin açılması önerilmiştir." diye konuştu.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu da değişen ilkim koşulları, küresel ısınma gibi birçok doğa faktörleri ele alındığında doğal afetlerin her geçen gün arttığını dile getirdi.

Programda, Avcıoğlu ile Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fahri Özen'e çalıştaya verdikleri desteklerden dolayı teşekkür plaketi verildi.

Kaynak: AA

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