Kumluca'da Fırın Yangını, Eşyalar Tahliye Edildi
Kumluca'da Fırın Yangını, Eşyalar Tahliye Edildi

17.02.2026 21:09
Kumluca'da fırında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, evler tahliye edildi.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde fırında çıkan yangın itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Alevlerin tehdit ettiği bitişikteki evde kalanlar ve eşyalar çevreden yetişen vatandaşların yardımıyla tahliye edildi. Yangın sonunda fırın kullanılamaz hale geldi.

Kumluca'ya bağlı Cumhuriyet Mahallesi Gödene Caddesi'ndeki ekmek fırınında saat 16.30 sıralarında çıkan yangını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının tehdit ettiği fırının bitişiğindeki evde oturan yabancı uyruklu aile ile içerideki eşya çevredekilerin yardımıyla tahliye edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale edip yangını söndürerek, soğutma çalışması yaptı. Fırın kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen Kaymakam Bahadır Güneş yangınla ilgili bilgi aldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya),

Kaynak: DHA

