Kumluca\'da Orman Yangınına Müdahale

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Güzören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gönderilen 2 helikopter, 3 uçak, 18 arazöz, 10 su ikmal aracı, 1 dozer, 1 greyder ve çok sayıda orman işçisi yangına müdahalede bulunuluyor.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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