Kumluca'da Turizm Çalıştayı Yapıldı

Kumluca Belediyesi ile Akdeniz Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "Kumluca Turizm Çalıştayı", sektör temsilcileri, akademisyenler ve yerel yöneticileri bir araya getirdi.

Çalıştayın açılışında konuşan Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Kumluca'nın tarihi, kültürel mirası ve doğasının turizm için önemli olduğunu söyledi.

Güneş, çalıştayın ilçe turizmine önemli katkı sunacağına inandığını belirtti.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu da ilçede turizm adına öne çıkabilecek tarihi ve doğal güzelliklerin yanı sıra kültürel ve gastronomik zenginliklerin de bulunduğunu ifade etti.

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru İçigen ise Antalya'nın ilçeler bazında turizm gücünün ortaya çıkarılmasını amaçladıklarını söyledi.

Çalıştay kapsamında Kumluca'nın tarihi mirası, doğal güzellikleri, kültürel yapısı ve gastronomisi değerlendirilirken, turizmde iş birliği, sürdürülebilirlik ve tanıtım başlıkları öne çıktı.

Çalıştay sonunda katılımcılara teşekkür belgesi verildi.

Çalıştaya ayrıca Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Atılgan Atılgan, Akdeniz Üniversitesi Turizm Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü (TAGUM) Prof. Dr. Murad Alpaslan Kasalak, Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ahmet Coşgun, akademisyenler, sektör temsilcileri ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.