Kumluca'daki orman yangınında zeytin bahçesi sahibi tutuklandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili bir kişi tutuklandı.

Toptaş Mahallesi'nde çıkan orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında R.P. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Toptaş Mahallesi'nde ikamet eden R.P.'nin arazisinde yapılan incelemede, zeytin bahçesini sulamak için kullandığı elektrikli dinamonun yangına sebebiyet verdiği tespit edildi.

Kumluca ilçesinde 8 Eylül günü Toptaş Mahallesi'nde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle Güzören Mahallesi'ne sıçrayan yangında yaklaşık 350 hektar ormanlık alan, vatandaşlara ait bir ev, sera, tarım arazileri yanmış, 9 evde ise kısmen hasar oluşmuştu.