Kumluca Demir Spor Yüzme Takımı Yarışmalarda Başarı Elde Etti - Son Dakika
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Kumluca Demir Spor Yüzme Takımı Yarışmalarda Başarı Elde Etti

Kumluca Demir Spor Yüzme Takımı Yarışmalarda Başarı Elde Etti

Kumluca Demir Spor Yüzme Takımı sporcuları, Antalya'da düzenlenen okul sporları yüzme yarışmasında dört derece elde etti. Elif Güler 50 metre kurbağalamada il birincisi olurken, 50 ve 100 metre sırt üstü yarışmasında il dördüncüsü oldu. Yiğit Aras Korkmaz ise 50 metre sırt üstü yarışında il dördüncüsü olarak madalya kazandı. Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, gençlerin farklı spor branşlarında yetişmesi için çalıştıklarını ve bireysel spor branşlarında milli takıma sporcu yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

30.05.2024 10:35
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Kumluca Demir Spor Yüzme Takımı sporcuları, Antalya'da gerçekleştirilen okul sporları yüzme yarışlarında dört derece yaptı.

Türkiye Yüzme Federasyonu ve Antalya Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğünün organizesiyle, Konyaaltı Olimpik Yüzme Havuzu'nda 28-29 Mayıs'ta düzenlenen okul sporları yüzme yarışmasında, Kumluca Demir Spor Yüzme Takımı başarı elde etti.

Yarışmalarda Elif Güler 50 metre kurbağalamada il birincisi, 50 ve 100 metre sırt üstü yarışmasında ise il dördüncüsü oldu.

Yiğit Aras Korkmaz ise 50 metre sırt üstü yarışında il dördüncüsü olarak madalya almaya hak kazandı.

Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, ilçede farklı spor branşlarında gençlerin yetişmesi için çalıştıklarını söyledi.

Judo, ata sporu yağlı güreş, tekvando, yüzme gibi bireysel spor branşlarında yetenekli gençleri spor ile buluşturduklarını belirten Koca, "Son olarak yüzme branşında da sporcularımız başarı elde etti. Bundan sonraki hedefimiz özellikle bireysel spor branşlarında milli takıma sporcu yetiştirmek. Bu konuda emek veren sporcularımız başta olmak üzere, antrenörlerine ve ailelerine teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kumluca Demir Spor Yüzme Takımı Yarışmalarda Başarı Elde Etti - Son Dakika

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