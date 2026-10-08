Kumluca yangınında yüzde 40 yanan kedi Luna, 2 aydan fazla tedaviyle ailesine kavuştu - Son Dakika
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Kumluca yangınında yüzde 40 yanan kedi Luna, 2 aydan fazla tedaviyle ailesine kavuştu

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Kumluca yangınında yüzde 40 yanan kedi Luna, 2 aydan fazla tedaviyle ailesine kavuştu
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Antalya Kumluca'daki orman yangınında alevler arasında kalıp vücudunun yüzde 40'ı yanan kedi Luna'nın 2 aydan fazla süren tedavisi tamamlandı. Tedavinin ardından sahipleri Huriye ve Halit Konukseven'e teslim edilen Luna, 2 aylık hasretin sonunda ailesine kavuştu.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesindeki orman yangınında alevlerin arasında kalıp vücudunun yüzde 40'ında yanıklar oluşan kedi 'Luna'nın 2 aydan fazla süren tedavisi tamamlandı. Luna'yı tedavi eden veterinerlerden Bünyamin Kargı, "Luna savaşçı bir çocuktu. Çok şükür bugün ailesine sağlıklı bir şekilde teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. 2 aylık özlemin ardından kedisiyle kavuşan emekli öğretmen Huriye Konukseven de "Çok mutluyum. Luna ile birlikteyiz. Çok duygusal anlar yaşadık" diye konuştu.

Kumluca'da 29 Temmuz'da çıkan orman yangını, Yazır ve Belen mahallelerini etkiledi. Olimpos Antik Kenti ve turizm tesislerinin bulunduğu Adrasan bölgesine de yayılan yangın, havadan ve karadan yürütülen çalışmalar sonucu 30 Temmuz sabahı tamamen kontrol altına alındı. Yangın sırasında alevlerin arasında kalan ve vücudunda yanıklar oluşan kedi, bölgedeki görevliler tarafından kurtarıldı. Jandarma personeli, kedinin başına ve vücuduna su dökerek acısını hafifletmeye çalıştı. Üzerindeki çipten yapılan inceleme sonucu kedinin sahipli, 10 yaşında ve adının 'Luna' olduğu anlaşıldı. Luna'nın tedavisi Kemer'deki bir klinikte veteriner hekim Olgun Aslan ve ekibi tarafından üstlenildi. Kliniğe getirildiğinde vücudunun yüzde 40'ında yanık tespit edilen Luna'nın tedavisine başlandı. 2 aydan fazla süren tedavisinin ardından Luna sahibi olan emekli öğretmenler Huriye ve Halit Konukseven çiftine teslim edildi.

'UMARIM TÜYÜ KADAR UZUN BİR ÖMRÜ OLUR'

Luna'yı hayata bağlayan klinikte görevli veterinerlerden Bünyamin Kargı, "Kumluca yangınında ihbar üzerine giderek aldığımız Luna'nın yaklaşık 2 aydan fazla süren tedavisini sonlandırdık. Bu süreçte ilk karşılaştığımızda Luna'yla nefes almada güçlük, aşağı yukarı yüzde 40'lık deri kaybı vardı. Bu yangının eseriydi. Bunlarla mücadele ettik. Uzun bir süreç oldu bizim için. Yönetmesi de hastanın bu süreci yönetmesi de oldukça zordu. Yanıklar özellikle bir sürü problemleri beraberinde getirebilen organ yetmezlikleriyle mücadele ettiğimiz bir durum ama Luna savaşçı bir çocuktu. Çok şükür bugün ailesine sağlıklı bir şekilde teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Umarım tüyü kadar uzun bir ömrü olur" dedi.

'OLDUKÇA MUTLUYUM'

2 aylık özlemin ardından kedisiyle kavuşan emekli öğretmen Huriye Konukseven, yaşadığı duyguyu şöyle anlattı:

"Yangının olduğu zaman Konya'daydım, eşim burada uyuyordu. Luna bahçede yakalanmış zaten. Sonrasında da veterinerler gelmiş almış. İyi ki Kemer veterinerlik almış onu. Şu an için çok mutluyum. Dünden beri Luna ile birlikteyiz. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok duygusal anlar yaşadık tabii dün ama şimdi oldukça mutluyum, Luna'ma kavuştum. Herkese çok teşekkür ederim. Bütün Türkiye'ye teşekkür ederim. Çünkü bizim yanımızda oldular. Yani bazı olumsuz kelimeler de duyduk ama bunun yanında ama biz isteyerek hiçbir kedimizi, hiçbir canlımızı öldürmek istemeyiz. Can havliyle eşim kaçarken Luna da bahçedeymiş zaten. Diğer kedilerimiz kurtuldu, köpeğimiz kurtuldu. Oldukça mutluyum şu anda. Yeni ev yaptık artık bundan sonra burada yaşamaya devam edeceğiz. Meme kanseriyim, onkoloji kontrolü için Konya'ya gitmiştim. Burada olsam zaten onları kurtarayım derken kendim ölürdüm kesinlikle. Çünkü hayvanları çok seviyorum. Duygusal anlar yaşıyoruz hep birlikte. Sağ olsunlar bütün dostlarım yanımda, akrabalarım, kardeşlerim herkes yanımda."

Kaynak: DHA
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