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Kundaklama iddiasıyla çıkan yangında 6 otomobil hasar gördü - Son Dakika
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Kundaklama iddiasıyla çıkan yangında 6 otomobil hasar gördü

Adana'nın Kozan ilçesinde, kundaklama iddiasıyla çıktığı belirtilen yangında M.A'ya ait otomobilin yanı sıra iş yerindeki 5 araç daha hasar gördü. Polis, şüpheli E.U'yu gözaltına aldı.

Kundaklama iddiasıyla çıkan yangında 6 otomobil hasar gördü
16.12.2023 - 13:19,
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Adana'nın Kozan ilçesinde, kundaklama nedeniyle çıktığı iddia edilen yangında 6 otomobilde hasar meydana geldi.

M.A'nın tamir için Varsaklar Mahallesi'ndeki kaporta atölyesinde bekleyen otomobili, gece saatlerinde alev aldı.

Yangın, iş yerindeki 5 araca daha sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında 6 otomobilde hasar oluştu.

Yangının kundaklama nedeniyle çıktığı iddiası üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli E.U'yu gözaltına aldı.

Emniyete götürülen zanlının işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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İtfaiye, Kozan, Adana, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kundaklama iddiasıyla çıkan yangında 6 otomobil hasar gördü - Son Dakika
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