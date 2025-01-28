Kundaklama Şüphelisi Jandarmaya Teslim Oldu

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TESLİM OLDU

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kundaklama şüphelisi olarak aranan, jandarmayı görünce kendisini eve kilitleyen Hüseyin G., yapılan ikna çalışmasıyla saat 15.30 sıralarında, 24 saat sonra jandarma ekiplerine teslim oldu. İnegöl Jandarma Komutanı Yüzbaşı Harun Nazlı'nın ikna ettiği şüpheli, oğlu E.G. ile birlikte evden çıktı. Gözaltına alınan şüpheli ve oğlu İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),