Kundaklanan konteynerde 1 kişinin ölümüne ilişkin davada 'uyuşturucunun etkisindeydik' savunması
Kundaklanan konteynerde 1 kişinin ölümüne ilişkin davada 'uyuşturucunun etkisindeydik' savunması

21.04.2026 13:21  Güncelleme: 13:23
Hatay'da ateşe verilen konteynerde hayatını kaybeden İbrahim Yaşar'ın davasında sanıklar, uyuşturucunun etkisinde olduklarını öne sürdüler. Duruşmada sanıklar, kasıtlı bir öldürme niyetlerinin olmadığını belirtti.

HATAY'da ateşe verdikleri konteynerde kalan işçilerden İbrahim Yaşar'ın (19) ölümüne, kuzeni Mehmet Ali Yaşar'ın ağır yaralanmasına neden olan Mehmet Kırnaz (27) ve Bilal Sanuk'ın (33) yargılandığı dava başladı. Duruşmada tutuklu 2 sanık, olay sırasında uyuşturucunun etkisinde olduklarını öne sürüp, kasıt olmadığını iddia etti.

Olay, geçen yıl 8 Mart'ta saat 06.00 sıralarında Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce akrabalarının çalıştığı inşaat firmasında işe başlamak için Mersin'den Hatay'a gelen İbrahim Yaşar, 7 Mart akşamı babası Vedat Yaşar ile telefonda görüştükten sonra kuzeni Mehmet Ali Yaşar ile kaldığı konteynerde uyudu. Sabaha karşı bölgeye gelen arkadaşları Mehmet Kırnaz ile Bilal Sanuk, iddiaya göre konteyneri ateşe verip kaçtı. Alevlerin arasında kalan İbrahim Yaşar hayatını kaybetti, Mehmet Ali Yaşar ağır yaralandı. İbrahim Yaşar'ın cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verildi. Polis tarafından gözaltına alınan Kırnaz ve Sanuk ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Mehmet Kırnaz ve Bilal Sanuk hakkında Hatay 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Davanın ilk duruşması yapıldı. Duruşmaya, tutuklu sanıklar ile Yaşar'ın ailesi ve tarafların avukatları katıldı. Bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri de adliye bahçesinde toplandı.

Duruşmada savunma yapan sanık Bilal Sanuk, olay gecesi uyuşturucu ve alkol etkisinde olduklarını söyledi. Sanuk, "Olaydan önce parkta uyuşturucu hap ve alkol aldık. Maddenin etkisiyle ufak bir tartışma çıktı, sonra sızmışım. Gece 03.00 gibi Mehmet Ali'nin konteynerinde uyandığımda İbrahim oradaydı, telefonla oynuyordu. İbrahim bana 2 bin 500 liraya hap vermek istedi. Ben, 'Bin lira var' deyince, 'Bakır kabloları yakıp satıyoruz, benzin bulursan ben yaparım' dedi. Gece 04.00 gibi Mehmet Kırnaz ile benzin aramaya çıktık. Sabah benzini alıp geldik. İbrahim içerideydi, Mehmet Kırnaz selam verip içeri girdi. Ben de elimdeki benzin bidonunu açıp içeri girerek 'Sizi yakayım mı?' diye şaka yaptım. İbrahim gülümsedi. O sırada parmağım yanınca bidon elimden düştü. Her yer alev topuna döndü. Öldürme amacım yoktu, kasıtlı öldürmeyi kabul etmiyorum" dedi.

Mehmet Kırnaz ise "O akşam alkol ve hap içtik. Mehmet Ali bize hap verdi. Konteynerde sızmışım, İbrahim beni yataktan kaldırdı. Gece benzin almaya gittik, uyuşturucunun etkisiyle benzinin ne için kullanılacağını sormadım. Sabah konteynere ilk ben girdim, sonra Bilal geldi. Ortalık birden alev topu oldu. Şoka girdim ve uzaklaştım. Kimseyi kasten öldürmedim, burada bir kasıt yok" diye konuştu.

Sanık avukatı ise müvekkillerinin uyuşturucu etkisi altında olduğunu ve öldürme kastı taşımadığını kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 8 Temmuz'a erteledi.

'ALLAH KİMSEYİ EVLADIYLA SINAMASIN'

Duruşmanın ardından konuşan İbrahim Yaşar'ın babası Vedat Yaşar, sanıkların en ağır cezayı almasını istedi. Yaşar, "Allah hiç kimseyi evladıyla sınamasın" dedi.

Kaynak: DHA

