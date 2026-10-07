Kunter, yerli üzüm çeşitlerinin iklim değişikliğine karşı fırsat sunduğunu söyledi - Son Dakika
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Kunter, yerli üzüm çeşitlerinin iklim değişikliğine karşı fırsat sunduğunu söyledi

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Kunter, yerli üzüm çeşitlerinin iklim değişikliğine karşı fırsat sunduğunu söyledi
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Prof. Dr. Birhan Kunter, Türkiye'nin zengin üzüm genetik kaynaklarının iklim değişikliğine karşı bağcılıkta avantaj sağladığını söyledi. Kunter, Sultani çekirdeksizin kurutmalık üzümde dünyada tek fenotip olduğunu ve çekirdeksiz sofralık çeşitlerin ıslahında kullanıldığını belirtti.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birhan Kunter, Türkiye'nin sahip olduğu zengin üzüm genetik kaynaklarının, iklim değişikliğinin bağcılık üzerindeki etkilerine karşı önemli avantaj sağladığını söyledi.

Kunter, Tekirdağ'da katıldığı sempozyumun ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu'nun asmanın ana vatanlarından ve bağcılık kültürünün önemli merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

İklim değişikliğinin bağcılık açısından giderek daha fazla dikkate alınması gereken bir konu haline geldiğini vurgulayan Kunter, Türkiye'nin yüzlerce yerel üzüm çeşidine sahip olmasının bu süreçte önemli bir fırsat sunduğunu kaydetti.

Türkiye'nin geniş bir genetik çeşitliliğe sahip olduğunu aktaran Kunter, yerel çeşitlerin farklı iklim ve çevre koşullarına uyum özelliklerinin belirlenmesinin önem taşıdığını söyledi.

Kunter, yerli üzüm çeşitlerine yönelik çalışmaların son yıllarda arttığına işaret ederek, "Son yıllarda yerli çeşitlerimiz büyük önem kazandı. Çünkü dünya coğrafyasında çok geniş bir genetik potansiyel var. O halde yerel çeşitlerin anlaşılması, farklı özellikleriyle her yönde değerlendirilmesi gerekiyor." dedi.

Genetik kaynakların korunmasının yanı sıra yeni çeşitlerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların da sürdüğünü ifade eden Kunter, sadece mevcut gen kaynaklarının seleksiyonu değil, melezleme ıslahıyla da yeni milli çeşitlerin geliştirilmesi yönünde önemli çalışmalar bulunduğunun altını çizdi.

Türkiye'de özellikle sofralık üzüm çeşitlerinin önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Kunter, bu çeşitlerin farklı özellikleriyle üretime kazandırılmasının bağcılığın geleceği açısından önem taşıdığını dile getirdi.

Sultani dünya bağcılığında öne çıkıyor

Kunter, Türkiye'nin üzüm çeşitliliğinin dünya bağcılığı açısından da önemli bir değer taşıdığını, Sultani çekirdeksiz üzümün bunun en güçlü örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Sultani'nin özellikle kurutmalık üzüm üretiminde dünya çapında bilinen bir çeşit olduğunu belirten Kunter, aynı zamanda çekirdeksiz sofralık üzüm çeşitlerinin geliştirilmesinde önemli bir ıslah materyali olarak kullanıldığını kaydetti.

Kunter, "Bütün dünya, kurutmalık üzümde Sultani'nin tartışılmaz tek fenotip olduğunu kabul ediyor. Ancak Sultani bununla da kalmıyor. Dünyanın çekirdeksiz sofralık üzüm çeşitlerindeki en önemli ıslah materyallerinden biri. Islah çalışmalarına, melezleme ıslahına Sultani girmeden olmuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
GenetikTürkiyeGüncelÇevreYaşamSon Dakika

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