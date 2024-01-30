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Küp şeker çalan serçeler iş yerinin maskotu oldu

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde sanayi sitesindeki bir iş yerine giren serçelerin kasede bulunan çay şekerini alarak yemesi ilginç görüntüler oluşturdu. Çalışanlardan bir zarar görmeyince serçeler, her gün uğradıkları iş yerinin maskotu haline geldi.

Seydişehir Sanayi Sitesinde araç tamiri yapılan bir iş yerine dadanan serçeler, iş yeri çalışanlarından bir zarar görmeyince içeride dolaşmaya başladı. Ürkek hayvanlar olarak bilinen serçeler, iş yeri içerisinde rahatça dolaşırken, çalışanların yemek yedikleri sırada yanlarına gelerek ekmek kırıntılarını ve şeker kutusu içerisinde bulunan çay şekerlerini alarak yiyor. Cep telefonunu yansıyan görüntülerde, tezgahta bulunan kasede bulunan çay şekerini alan bir serçe, iş yerinin ortasına kadar getirdiği şekeri afiyetle yediği görülüyor. Şekeri yiyen serçelerin iş yerlerindeki rahat tavırları da dikkat çekti.

İş yeri sahibi Süleyman Usta, kuşları beslediklerini, beslemeseler de kuşların gelip yiyeceklerini aldıklarını söyleyerek, "Bu kuşlar bir nevi bizim arkadaşımız oldu. Dükkan olarak isim bile koyduk uçan fareler diye. Çok mutluyuz kuşlarla. Her gün buradalar, şekerlerimizi çalıyorlar, bazen gelip tabaktan bile çalıyorlar. Biz de zarar vermiyoruz onlara öyle besliyoruz" dedi.