Küpeli'den TSK İhraçlarına Tepki

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(ANKARA) - Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli, beş teğmen ve üç komutanın Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilmesine tepki gösterdi.

Küpeli, beş teğmen ve üç komutanın TSK'dan ihraç edilmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Küpeli'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Bir toprak parçası, O'nun uğrunda fedayı can eyleyen, sevdiği her şeyden vazgeçme şuuruna sahip kahramanların fedakarlıkları ile vatan olur. Bir milletin kültürü, dili, örfü, acı tatlı hatıraları ve özellikle tarihi şahsiyetleri ile vatana aidiyetler perçinlenir. Tarih, kültür, örf ve gelenekler ile tarihi liderler ve ülkelerin kurucuları insanları ülkelerine bağlayan en önemli sembollerdir.

Bizim tarihimiz ise bu sembollerin geçit yaptığı bir arenadır. ve maalesef her olayda tarihi vakaları ve şahsiyetleri yarıştırır olduk. Halbuki hiçbirini bir diğerine tercih etme nadanlığına düşmemeliyiz. Hepsi bizim değerimiz ve tarihimizdir. Bu manada Türk Ordusunun piri de Mustafa Kemal Atatürk'tür. Dolayısıyla ona bağlılık bildirmek, ona saygı göstermek TSK'nın her bir mensubunun şiarıdır."