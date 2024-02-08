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Küpkıran Kayak Merkezi kayak severlerle doldu

AĞRI - Ağrı'da bulunan Küpkıran Kayak Merkezi bu sene kar yağışının geç etkili olması nedeniyle sezonu geç açtı, kayak severler kayak merkezine koştu.

Kent merkezine 2 kilometre uzaklıkta bulunan Küpkıran Kayak Merkezi, Ağrı ve ilçelerinin yanı sıra çevre illerden de kayak meraklılarının ilgisini çekerken, bu yıl kar yağışının geç etkili olmasından dolayı açılışı 40 gün geç yaptı. Pist sayıları ve uzunlukları artırılarak büyütülen kayak merkezine gelen vatandaşlar, kızak ve snowboard yapmanın keyfini çıkardı.

Tatili fırsat bilip ailecek kaymaya geldiğini söyleyen Birol Yaşar, "Buraya kaymak için geldik. Üç günden beri kaymak için buradayız, zaten üç gün önce öğrendik, kaymaya başladık. Başarılı olduk 2-3 günde öğrenilecek bir spor, burada çok eğleniyoruz. Ağrı'da pistimiz gayet güzel, kısa bir pist ama yeni başlayanlar için güzel bir pist, öğrenme açısında çok iyi, haftasonu tatillerinde ailecek gelinecek bir mekan, Hafta sonu kızımla birlikte kayak merkezine geldik. Gayet keyifli zaman geçiriyoruz. Kar yağışımız biraz geç başladığı için sezonda biraz geç başladı" dedi.

Kaymak için gelen öğrenci Aysel Zeynep Yaşar, " Bu hafta sonu kayak merkezine geldik ve kayıyoruz. Çok güzel bir gün oldu. 4 gündür buradayız çok güzel bir gün oldu" dedi.

İşletme sahibi Ali Yılmaz, "2023-2024 kayak sezonunu açtık fakat, 40 gün gecikmeli oldu. Normalde Aralık 15'te falan kayıyorduk ama bu sene sezonun sonu Ocak'ın 27'sinde sezonu açtık. Buda şöyle dünyadaki iklimlerin değişmesiyle böyle bir çok kayak tesisinde sıkıntı yaşıyorlar. Bizde yaşadık onu suni karlama var, suni karlama dediğimiz kendi karını kendim yapıyorsun. Artık kar 2 bin rakımdan aşağı yağmıyor, yani bin 600'lerde karı görmek çok zor, bizde karlama makinasını getirdik, farları da hepsini getirdik 4 yıldır depomuzda duruyor. Ama ne acıdır her yıl kuracağız diyoruz, bir türlü kurmadılar yapabilecek olanda Gençlik Spor'dur. Fanlarımızda şu anda depoda 4 yıldır duruyor onlarında şu anki maliyeti 10 milyon yani aldığımız malzemelerimizin eğer biz onu kurmuş olsaydık normalde 5 ay kayak kayardık yani Türkiye'de herkes burada Ağrı kayak kayıyor diyor herkes buraya gelecek diyor. Şu an kar çok az yani biz normal şartlarda, kayaklarımız mahvoluyor ama Ağrı halkını ve dışardan gelen insanları eğlendirmek için bir araya toplamak için risk alıyoruz. Kayaklarımızı veriyoruz. Biliyorsunuz kayak malzemeleri çok pahalı önümüzdeki sezon inşallah, Vali beyde söz verdi bize suni karlamamızı kurduğumuz zaman biz normal şartlarda Aralık içerisinde, suni karlama öyle bişey ki artı 4'te bile kar yapabiliyorsun bırakın eksiyi sene hedefimiz 4 ay 5 ay veya 150 gün, 120 gün kayak kaymak. Maddi olarak çok zarar ettik manevi olarak ta hepimiz zarar ettik. İnşallah bir kar bekliyoruz eğer kar yağarsa biz Mart'ı da çıkarırız eğer kar yağmazsa bir artıya geçerse biz bu karıda kaybederiz çok acil suni kar makinalarımızı kurup aktif hale getirip kaymamız lazım" dedi.