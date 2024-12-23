Küpkıran Kayak Merkezi'nde Kar Eksikliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Küpkıran Kayak Merkezi'nde Kar Eksikliği

Küpkıran Kayak Merkezi\'nde Kar Eksikliği

Küpkıran Kayak Merkezi, kar yağışının yetersizliği nedeniyle 2024-2025 sezonunu erteledi.

23.12.2024 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kar eksikliği Küpkıran Kayak Merkezi'nde sezonu erteledi

AĞRI - Ağrı'da kış sporlarının önemli merkezlerinden biri olan Küpkıran Kayak Merkezi, bu yıl kar yağışının yetersiz olması nedeniyle kayak sezonuna başlayamadı.

Kent merkezine 2 kilometre uzaklıkta yer alan tesis, hem Ağrı'dan hem de çevre illerden gelen kayak severlerin uğrak noktasıyken, iklim değişikliğinin etkisiyle yaşanan kar eksikliği kayak tutkunlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Geçtiğimiz yıl da sadece 9 gün hizmet verebilen tesiste, bu durumu aşmak için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak suni karlama sistemi kurulması planlanıyor.

"İklim değişikliği kayak turizmini etkiliyor"

Küpkıran Kayak Merkezi işletmecisi Ali Yılmaz, sezonun açılamamasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek "2024-2025 kış sezonunu maalesef açamadık. Normalde kar yağması gerekiyordu ancak iklim değişikliği nedeniyle kar yağmıyor. Erzurum'daki kayak merkezleri suni karlama sistemi sayesinde açık ve insanlar orada kayak yapabiliyor. Artık orijinal kar bulmak çok zor. Yeni gelen Gençlik ve Spor İl Müdürümüz bu konuda tecrübeli. Kendisiyle görüştük ve seneye suni karlama sistemi kurarak kayak sezonunu garanti altına alacağımız müjdesini aldık" dedi.

"Sadece 9 gün kayak yapılması tesis için büyük zarar"

Yılmaz, geçen yıl yalnızca 9 gün kayak yapılabildiğini ve bunun işletmeye ciddi zarar verdiğini vurgulayarak şunları ekledi:

"Böylesine büyük bir tesisin sadece 9 gün hizmet verebilmesi işletmenin ayakta kalmasını imkansız hale getiriyor. Şu an bungalov evler ve diğer projelerle yatırımlarımızı geliştirdik ama yeterli kar yağışı olmadığı için mağduruz. Tesisimizde 25 kişi çalışıyor, bunların 7'si profesyonel kayak odasında görev yapıyor. Ancak kar olmayınca gelen talepleri karşılayamıyoruz. Özellikle çevre illerden ve ilçelerden büyük bir ilgi var. İnsanlar bize Erzurum'daki suni karlama sistemini soruyor, biz de seneye bu sistemi kuracağız yanıtını veriyoruz."

"Kayak sporu ve sporcular etkileniyor"

Yılmaz, kar eksikliğinin yalnızca turizm açısından değil, sporcular için de olumsuz etkiler doğurduğunu belirterek, "Milli sporcularımız ve olimpik sporcularımız burada yeterince eğitim alamıyor. Geçen yıl yalnızca 9 gün kayak yapabildik ve bu sürede tesisimiz ana baba günüydü. Gece kayağı gibi özel hizmetlerimiz var ama kar olmadığından bunları sunamıyoruz. Ağrı'da çok ciddi bir potansiyel var. Üniversiteler, fakülteler, çevre il ve ilçelerden yoğun talep alıyoruz. Ancak kar eksikliği nedeniyle bu talebi karşılamakta zorlanıyoruz." İfadelerine yer verdi.

"Suni kar ile sezonu 120 güne çıkarmayı hedefliyoruz"Suni karlama sisteminin devreye girmesiyle sezonda 120-150 gün hizmet vermeyi planladıklarını ifade İşletme Sahibi Ali Yılmaz, "Ağrı kar bölgesi olmasına rağmen kar yağışında yaşanan eksiklik nedeniyle tesisimizi aktif kullanamıyoruz. Ancak suni karlama sistemiyle bu sorunları aşacağımıza inanıyoruz. Yeni yıla karla girmeyi umut ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Yerel Haberler, Kayak Merkezi, Hava Durumu, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Spor, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küpkıran Kayak Merkezi'nde Kar Eksikliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:35 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürpriz Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürpriz
10:14 Esad rejimi askerleri tek tek teslim oluyor Esad rejimi askerleri tek tek teslim oluyor
09:57 ’Cansız manken’ Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı 'Cansız manken' Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı
09:30 Memurlara yeni hak geliyor Memurlara yeni hak geliyor
07:49 FETÖ finansörü “Kervancı Ali“nin tüm mal varlığı hazineye devredildi FETÖ finansörü "Kervancı Ali"nin tüm mal varlığı hazineye devredildi
16:36 Meta’nın Filistin’e sansür uyguladığı ortaya çıktı Meta'nın Filistin'e sansür uyguladığı ortaya çıktı
16:21 Galatasaray, maç başlar başlamaz penaltı kazandı Galatasaray, maç başlar başlamaz penaltı kazandı
16:19 İmralı’da yapılacak görüşme öncesi Bahçeli’den dikkat çeken çağrı İmralı'da yapılacak görüşme öncesi Bahçeli'den dikkat çeken çağrı
16:15 Çığ faciasında hayatını kaybeden milli judocunun cenazesinde yürek burkan görüntü Çığ faciasında hayatını kaybeden milli judocunun cenazesinde yürek burkan görüntü
16:07 TikTok erişime kapatılıyor: 2025’te kimse giriş yapamayacak TikTok erişime kapatılıyor: 2025'te kimse giriş yapamayacak
15:53 Şam’daki zirvede çarpıcı Türk bayrağı detayı Şam'daki zirvede çarpıcı Türk bayrağı detayı
15:43 Bomba iddia: Hasan Arat, Beşiktaş’tan ihraç edilecek Bomba iddia: Hasan Arat, Beşiktaş'tan ihraç edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 12:01:05. #1.13#
SON DAKİKA: Küpkıran Kayak Merkezi'nde Kar Eksikliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.