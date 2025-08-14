Kur\'an Kursu Öğrencilerine Bisiklet Dağıtımı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince, 4-6 yaş Kur'an kursunu tamamlayan 700 öğrenciye bisiklet dağıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen tören, 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerinin çeşitli gösterileriyle başladı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, gönülleri ısıtan, yüzleri gülümseten ve geleceğe dair umutları tazeleyen çok özel vesileyle bir araya geldiklerini söyledi.

Minik ellerinde Kur'an-ı Kerim'i tutan, gönüllerinde iman sevgisi taşıyan, gözlerinde öğrenme heyecanı parlayan çocuklarla birlikte olduklarını belirten Gülpınar, şöyle konuştu:

"Onlara takdim edeceğimiz bisikletler belki maddi birer hediye ama asıl değeri, taşıdıkları manevi anlamda saklıdır. Çünkü bu hediyeler, onların gayretini ödüllendiren, yüreklerine 'ben başarabilirim' duygusunu yerleştiren bir teşvik nişanesidir. Bu güzel tablo, işbirliğinin ve dayanışmanın eseridir."

Vali Yardımcısı Yakup Kılınçoğlu ile İl Müftüsü Ramazan Tolan'ın da katıldığı tören, çocuklara bisikletlerinin teslim edilmesiyle sona erdi.