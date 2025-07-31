Kuraklığa Çözüm: Kapalı Sulama Sistemi

Karaman'da kuraklıktan etkilenen zeytin bahçelerinde tarım, devlet desteğiyle kurulan kapalı sulama sistemiyle yeniden canlandırılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Karaman İl Özel İdaresi işbirliğinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) desteğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında, merkeze bağlı Özdemir ve Bucakkışla köylerine, kurak alanların sulanabilmesi için 4 havuz inşa edildi, güneş panelleri kuruldu.

Göksu Nehri'nden güneş enerjisi kullanılarak çekilen su, yüksek kodlarda inşa edilen havuzlara aktarılarak, borular aracılığıyla çevredeki zeytin bahçelerine ulaştırılıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, AA muhabirine, bölgede Göksu Nehri'ne yakın köylerde zeytin üretiminin yaygın olduğunu söyledi.

Ancak son yıllarda etkili olan kuraklık ve yaşanan su sıkıntısının üreticileri ekonomik anlamda zorladığını ifade eden Terlemez, "Bu sıkıntıları aşmak için Tarım ve Orman Müdürlüğü ile bir proje hazırladık. Proje kapsamında bölgeye 4 havuz, 600 kilovatlık güneş paneli ve kapalı sulama sistemi kurduk." dedi.

Göksu Nehri'nden güneş enerjisi kullanılarak havuzlarda toplanan suyun, borularla bahçelere ulaştırıldığını anlatan Terlemez, projeyle 160 hektar alanın sulandığını, daha önce taşıma suyuyla kısıtlı sulanan bahçelerin artık ihtiyaç duyulduğu kadar suya ulaşabildiğini bildirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hatice Bulut da Karaman için önemli bir tarımsal ürün olan zeytin üretimini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Karaman'da zeytin üreticilerinin, uzun yıllar kuraklıkla ve susuzlukla mücadele ettikleri için kazançlarının azaldığını ifade eden Bulut, "Geçen yıl 36 bin dekarlık alanda yaklaşık 8 bin tonluk rekoltemiz vardı. Bu projeler hayata geçtikçe üreticiler yabani zeytin ağaçlarını da aşılayarak verimli hale getiriyorlar. Kaliteli bir zeytinyağımız var. Bölgede zeytinyağı sıkım tesisleri kuruluyor. Yöre insanı burada zeytinini üretiyor ve zeytinyağını sıktırıp ekonomik kazanç sağlıyor." dedi.

"Üreten her çiftçimizin yanındayız"

Zeytin gibi katma değeri yüksek ürünlerin üretimin teşvik edilmesinin köylerde genç nüfusu artıracağını aktaran Bulut, "Bu projeler köyden kente göçü azaltan ve genç nüfusu üretime kazandıran etkiler doğurmaktadır. Üretimi destekliyoruz ve köylerimizi ayakta tutmaya çalışıyoruz. Üreten her çiftçimizin yanındayız." diye konuştu.

Bucakkışla köyü muhtarı Abdullah Kocaoğlu ise kuraklığın kendilerini olumsuz etkilediğini dile getirerek, "Bugüne kadar yağmur yağdığı zaman bahçelerimiz sulanıyordu. Mevsim kurak geçince ürün alamıyorduk. Bu projeyle Allah izin verirse zeytinimiz çoğalacak, verim alacağız. Köylü seviniyor, dua ediyorlar. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Özdemir köyünde zeytin bahçesi olan İlhan Güneş (63) de yaklaşık 30 yıldır bölgede zeytincilik yaptığını vurgulayarak, "18 dekar alanda yaklaşık 400 ağacım var. Geçmişte yağmur yağar da zeytin olursa toplardık. Olmuyorsa bırakırdık. Proje burada üretime büyük katkı sağlayacak. İnşallah bundan sonrası çok güzel olacak." dedi.

Dedesine zeytin bahçesinde yardımcı olan İlhan Güneş (21) ise çocukluğundan beri geldiği bahçeye ilk defa proje sayesinde damlama sistemi kurduklarını, verim artacağı için köyüne dönmeyi düşündüğü anlattı.