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Kuraklığın ardından yağmurlarla birlikte siyez buğdayı yetiştiricilerinin yüzünü güldürdü

Kış mevsiminin kurak gitmesinden etkilenen siyez buğdayı, yağan yağmurlarla bereketlenmeye başladı

KASTAMONU - Kastamonu'da 12 bin yıllık ata tohumu Hitit buğdayı olarakta bilinen siyez buğdayı, kurak giden kış mevsiminin ardından setkili olan yağışlarla birlikte yeşillenerek boylanmaya başladı.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yaklaşık 12 bin dekar alanda ekilen ve buğdayın atası olarak bilinen coğrafi işaretli ürün siyez buğdayı her yıl Aralık ayında toprakla buluşturuluyor. Bölgede "kabulca", "kaplıca" veya "Hitit bulguru" olarak da bilinen siyez buğdayının ekimi, kar yağışı öncesinde çiftçiler tarafından gerçekleştirildi. Ancak kış mevsiminde yağışlarının mevsim normallerinin altında olması sebebiyle, siyez buğdayı geç filizlendi. Hiçbir kimyasal madde kullanılmadan ekilen siyez buğdayı, son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte istenilen seviyeye ulaşmaya başladı. Yağışlar siyez üreticilerinin de yüzünü güldürdü.

"Son zamanlarda yağan yağmur ile birlikte siyez buğdayımız yeşillenmeye başladı"

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde siyez üreticiliği yapan genç çiftçi Yasin Ciğerci, "Verimli bir yıl daha beklediklerini söyleyen Ciğerci, "Aralık ayında siyez buğdayımızı toprakla buluşturduktan sonra havaların biraz kurak gitmesi sebebiyle siyez buğdayımız büyüyememişti. Kış mevsiminde havaların kurak gitmesinden ötürü siyez buğdayı kar suyuyla besleyemedi. Bizim için bu durum çok önemli, çünkü siyez buğdayı kendisini besleyemezse yeterince büyümez. Bizler de kurak bir mevsimden çıktıktan sonra tarlamıza incelemelerde bulunmaya geldik. Son zamanlarda yağan yağmur ile birlikte siyez buğdayımız yeşillenmeye başladı. Bu da bizler için çok önem arz ediyor. Eğer hava kurak gitseydi ve hiç yağmur yağmasaydı bizler için zorlu bir süreç olacaktı. Allah nasip ederse de bu yılın hasadını Ağustos ayında yapabileceğiz. Bu bizim içinde çok önemli bir durum. Siyez buğdayımız artık her ay boylanmaya başladı. Şu anda da boylanması gayet güzel. İnşallah verimli bir yıl olacak diye tahmin ediyoruz" dedi.

Öte yandan Ağustos ayında hasadı yapılan siyezden aldıkları rekolteden ve vatandaşların gösterdiği ilgiden büyük memnuniyet duyan ilçedeki çiftçiler, üretimi arttırmayı hedefliyor.