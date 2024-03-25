Güncel

Kuraklık karcıları da olumsuz etkiledi: Madran Dağı'na kar düşmeyince Babadağ'a çıktılar

Yaz sıcağında vatandaşı serinletebilmek için kış ayında dağların zirvesinde kar toplayıp depoluyorlar

AYDIN - Aydın'da kavurucu sıcaklarda vatandaşların tercihleri arasında yer alan kar helvası için mesai bu yıl kuraklık nedeniyle sıkıntılı başladı. Yıllardır yazın tüketilen karı 1800 rakımlı Madran Dağı ile 1850 rakımlı Hacetdede Zirvesi'nden toplayan karcılar, bu yıl Aydın dağlarına kar düşmeyince Denizli Babadağ'dan toplamak zorunda kaldılar.

Aydın'da vatandaşların sıcak yaz günlerinde serinleme tercihlerinden biri olan ve asırlardır süre gelen kar helvası geleneği bu yıl kuraklık nedeniyle zor şartlar altında sürdürülüyor. Her yıl Mayıs ayının ilk haftasında başlayan kar helvası satışları için hazırlıklara Mart aylarında başlayan karcılar bu yıl Madran ve Karlık dağlarından elleri boş dönünce yazlık karı Denizli sınırları içinde yer alan Babadağ'dan toplamaya başladılar.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesi ile Köşk'ün yayla köylerinde onlarca ailenin geçim kaynakları arasında yer alan kışın kuyulara kar basma ve yazın bu karları satma işi bu yıl Aydın'da yaşanan kuraklık nedeniyle sekteye uğradı.

Bu kış Aydın'a neredeyse hiç kar düşmediğini belirten Bozdoğan'ın en meşhur karcılarından biri olan Muharrem Başalan, meslek hayatının en karsız kışını yaşadığını belirterek ilk defa Aydın'dan başka illere kar toplamaya gittiklerini söyledi.

Geleneksel doğal kar helvasını sunmak için bu yıl zor bir dönem yaşadıklarını kaydeden Başalan, "Bu yıl Madran Dağına kar düşmediği için kar toplanmadı. Yazın Aydın'da yenilen doğal kar helvasını yapabilmek için Madran Dağı'ndan temin edemediğimiz karı toplayabilmek için Denizli Babadağ'da mesai yapıyoruz. Topladığımız bu karları uygun şartlarda depolayarak yazın şerbetleyerek kar helvası olarak servis ediyoruz" dedi.