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Kuraklık Van Gölü Sahilini Mikrobiyalit Tarlasına Dönüştürdü - Son Dakika
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Kuraklık Van Gölü Sahilini Mikrobiyalit Tarlasına Dönüştürdü

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle suyun çekilmesi sonucu Van Gölü sahili adeta mikrobiyalit tarlasına dönüştü. Vatandaşlar, suyun çekilmesiyle birlikte ortaya çıkan mikrobiyalitler karşısında şaşkınlık yaşadı. Kuraklık nedeniyle Van Gölü sahillerinin yok olması, bölgedeki tarım ve yaşamı da tehdit ediyor.

Kuraklık Van Gölü Sahilini Mikrobiyalit Tarlasına Dönüştürdü
23.12.2023 - 10:41,
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Kuraklık Van Gölü sahilini mikrobiyalit tarlasına dönüştürdü

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle suyun çekilmesi sonucu Van Gölü sahili adeta mikrobiyalit tarlasına dönüştü.

Adilcevaz ilçesi sınırları içerinde bulunan Van Gölü sahilinde, kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle suyun çekilmesi devam ediyor. Suyun çekilmesiyle birlikte mikrobiyalitlerde gün yüzüne çıktı. Adeta mikrobiyalit tarlasına dönüşen Van Gölü sahili, vatandaşları şaşırttı.

Ünal Emen isimli vatandaş, "Bir zamanlar içinde yüzdüğümüz Van Gölü giderek yok oluyor. Van Gölü sahilleri yok olursa inanın her şeyimiz yok olur demektir. Hep kuraklık diyoruz ama çevrede binlerce su kuyusu var. Birileri bilinçsiz tarımsal sulamaya dur desin" dedi.

Kaynak: İHA
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Adilcevaz, Van Gölü, Bitlis, Tarım, Çevre, Güncel, Son Dakika

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