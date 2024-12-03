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Kuraklıkla Mücadele Vurgusu

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Bakan Kurum, iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadelede yeni adımları paylaştı.

03.12.2024 07:49
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Bakan Kurum'dan kuraklıkla mücadele paylaşımı

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından kuraklıkla mücadeleyle ilgili bir paylaşım yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda şu ifadelere yer verdi, "İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine ve kuraklık riskine karşı daha yaşanabilir bir dünya için her yeni adımda yolumuzu, yolculuğumuzu unutmayacağız."

Kuraklıkla Mücadele Vurgusu
Kaynak: İHA

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