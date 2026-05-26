Kurban Bayramı Arifesinde Beş İlde Şehitlik ve Mezarlık Ziyaretleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurban Bayramı Arifesinde Beş İlde Şehitlik ve Mezarlık Ziyaretleri

Kurban Bayramı Arifesinde Beş İlde Şehitlik ve Mezarlık Ziyaretleri
26.05.2026 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Karabük ve Zonguldak'ta Kurban Bayramı arifesinde vatandaşlar ve protokol üyeleri şehitlik ve mezarlıkları ziyaret etti. Ziyaretlerde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve kabirlerin bakımı yapıldı.

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Karabük ve Zonguldak'ta Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ve mezarlık ziyaretleri gerçekleştirildi.

Sakarya'da Serdivan Mezarlığı'na gelenler, yakınlarının mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Çiçekleri sulayarak mezarlara bakım yapan vatandaşlardan bazılarının zaman zaman hüzünlendiği görüldü.

Adapazarı ilçesindeki Yorgalar Mezarlığı ve Şehitliği'nde de Türk Kızılay Engelsiz Sakarya Birimince program düzenlendi.

Şehit ve gazi yakınlarının katıldığı programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Bazı vatandaşlar yakınlarının mezarlığında temizlik yaptı.

Kocaeli

Kocaeli'de il protokolü, Kurban Bayramı arifesinde Bağçeşme Namazgah Şehitliği'ni ziyaret etti.

İzmit ilçesindeki şehitlikte düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Kocaeli Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun duasıyla başladı.

Ardından Vali İlhami Aktaş ve protokol üyeleri, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Programa, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Berna Abiş, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, siyasi partilerin il başkanları ve temsilcileri, gaziler ile şehit aileleri katıldı.

Bolu

Bolu'da şehit yakınları, Sağlık Mahallesi'ndeki Şehitler Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Aileler, yakınlarının kabirleri başında dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.

Bazı vatandaşlar ise kabirlerin çevresindeki otları temizleyerek mezarlara çiçek dikti.

Zonguldak

Zonguldak'ta vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlıklara geldi.

Asri Mezarlığı'na gelenler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Mezarlık ziyareti yapanlar ayrıca, yakınlarını kabirlerindeki çiçekleri sulayarak bakım yaptı.

Karabük

Karabük'te Kurban Bayramı arifesinde mezarlık ziyaretleri gerçekleştirildi.

Kentte sabah erken saatlerde başlayan mezarlık ziyareti, gün boyu devam etti.

5000 Evler Mahallesi Mezarlığı'na yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek için gelenler, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Vatandaşlar kabirlerdeki çiçekleri sulayarak mezarlara bakım yaptı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Zonguldak, Karabük, Kocaeli, Sakarya, Güncel, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurban Bayramı Arifesinde Beş İlde Şehitlik ve Mezarlık Ziyaretleri - Son Dakika

Kırşehir’de otomobil fiyatına inek: 830 kiloluk hayvan 300 bin TL’ye satıldı Kırşehir'de otomobil fiyatına inek: 830 kiloluk hayvan 300 bin TL'ye satıldı
Sakarya’da sağanağın ardından denizin rengi değişti Sakarya'da sağanağın ardından denizin rengi değişti
İran, Hamaney’in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı İran, Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Como’da Alvaro Morata’ya veda Sadece 1 gol attı Como'da Alvaro Morata'ya veda! Sadece 1 gol attı
DMM’den “DEAŞ bağlantılı 7 kişinin mal varlığı dondurulması hükmü kaldırıldı“ iddiasına yalanlama DMM'den "DEAŞ bağlantılı 7 kişinin mal varlığı dondurulması hükmü kaldırıldı" iddiasına yalanlama

14:54
Gözaltına alınan CHP’li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne
Gözaltına alınan CHP'li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne
14:44
Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti
Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti
14:22
Araç sahiplerine güzel haber Benzine dev indirim geliyor
Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor
14:14
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “seçim“ teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim
14:13
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
12:33
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 14:59:55. #7.12#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı Arifesinde Beş İlde Şehitlik ve Mezarlık Ziyaretleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.