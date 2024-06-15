Kurban Bayramı Arifesinde İstanbul Otogarı'nda Yoğunluk

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Kurban Bayramı arifesinde Büyük İstanbul Otogarı'ndaki yolcu yoğunluğu devam ediyor.

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından dün otogarlarda hareketlilik başladı. Tatili memleketinde ya da yazlık beldelerde geçirmek isteyenlerin, hareket noktalarından biri de kentteki Büyük İstanbul Otogarı oldu.

Yolculuğunu bayramdan bir gün önceye bırakanlar bugün otogarda kalabalıkla karşılaştı. Otobüs firmalarının birçoğu, talebi karşılayabilmek adına ek seferler koydu. İnternetten bilet bulamadığı için otogara gelen bazı kişiler, burada da bilet bulmakta zorlandı.

Ayrıca, kalabalık nedeniyle otogarın giriş ve çıkışında araç yoğunluğu yaşanıyor.

Son dakika yer bulanlar "şanslı" hissediyor

Otogarda yolculuk saatini bekleyen üniversite öğrencisi Sibel Karakaya, AA muhabirine, Kütahya'da yaşayan ailesinin yanına gideceğini söyledi.

Bilet bulmakta zorlandığını anlatan Karakaya, "Daha erken gidebilecekken bileti geç almak zorunda kaldım. Üç hafta önceden biletimi aldım ama o zaman bile yoktu. Çok kalabalık." dedi.

Sakarya'ya nişanlısının yanına gitmek üzere yola çıkacağını söyleyen Vehbican Alkan da bilet bulmakta zorlandığını belirterek, "1-2 hafta öncesinden baktım ama yer kalmamıştı. Şansa son dakika bir firmada yer buldum. Yolun durumunu artık çıkınca göreceğiz." ifadesini kullandı.

Torununu Afyon'a uğurlayan Kemal Orman da bileti önceden aldıklarını ancak geç vakte kaldıklarını ifade etti.

Otogardaki yoğunluğa dikkati çeken Orman, "Şartlar da çok zor. Fiyatlar, yiyecek, içecek, yol ücretleri, çok zor. Afyon'a tek bilet çocuğa 872 lira. Gelişi var, gidişi var. Bütün aile gidip gelsen mümkün değil." şeklinde konuştu.

"Sona bırakıyorlar, bizi de mağdur ediyorlar"

Otobüs şoförü Erhan Kurt ise bayram dönemlerinin hep yoğun geçtiğinin altını çizdi.

İstanbul'a gelişin sakin, buradan gidişin yoğun olduğunu belirten Kurt, dün Eskişehir'e gittiğini anlatarak, "Orada da yollar kalabalıktı. Bugün buraya geldim. Ek sefer çok, olmazsa zaten bu yoğunluğu kaldırmaz." dedi.

Son anda bilet almaya çalışanlardan, "Hostes yerine binebilir miyim?" diye soranların bile olduğunu dile getiren Kurt, "Ama alamıyoruz, çünkü yolda jandarmalar durduruyor, yasak." diye konuştu.

Yola birkaç gün önce çıkmanın daha iyi olduğunu söylen Kurt, "Son dakikalara bırakıyorlar, bizi de mağdur ediyorlar, kendileri de yollarda mağdur kalıyorlar." ifadesini kullandı.