Kurban Bayramı Ekonomik Sıkıntıların Gölgesinde

(ANKARA)- CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Bayram, insanların dini görevini yerine getirdiği, ailesiyle huzur içinde zaman geçirdiği özel bir gündür. Ama ekonomik sıkıntılar yüzünden bayram bile birçok insan için kaygı sebebi haline geldi. Vatandaş bayramda kurban kesmek bir yana, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, kurbanlık fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erol, alım gücünün düşmesinden dolayı artık vatandaşların kurbanlık alamadığını kaydetti. Ekonomik sıkıntıların en çok emeklileri, asgari ücretlileri ve sabit gelirli vatandaşları etkilediğini belirten Erol, "Bayram artık ne yazık ki birçok kişi için dini bir vecibeyi yerine getirmekten çok, ekonomik endişelerin gölgesinde geçiyor. Elazığ'daki güncel fiyatlara göre büyükbaş kurban hisseleri 20 ila 40 bin lira arasında satılırken, küçükbaş kurbanlıklar da 12 bin liradan başlayıp 20 bin liraya kadar çıkıyor. Bu fiyatlar, özellikle dar gelirli vatandaşlar için ciddi bir yük oluşturuyor" dedi.

"Hayvancılık bitme noktasına geldi"

Erol, 2018 yılında bin lira olan bayram ikramiyesiyle bir küçükbaş kurban alınabildiğini ancak bugün 4 bin liraya çıkan ikramiyenin aynı alım gücünü sağlamadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Fiyatlar katlandı ama ikramiye geride kaldı. Emekli ikramiyeyi alsa bile kurban pazarına çıkmaya cesaret edemiyor. Bir yanda 20-40 bin liralık kurbanlıklar, diğer yanda temel ihtiyaçlarını bile zor karşılayan emekli ve işçi var. Bu tablo bize alım gücünün nasıl eridiğini açıkça gösteriyor. Artan yem fiyatları, taşıma giderleri ve krediye ulaşım sorunları nedeniyle birçok besici sektörden çekilmeye başladı. Hayvancılık bitme noktasına geldi. Eğer yem desteği verilmez, taşıma maliyetleri düşürülmez ve üreticiye ucuz kredi sağlanmazsa önümüzdeki yıllarda kurbanlık bulmak bile zor olabilir. Bayram, insanların dini görevini yerine getirdiği, ailesiyle huzur içinde zaman geçirdiği özel bir gündür. Ama ekonomik sıkıntılar yüzünden bayram bile birçok insan için kaygı sebebi haline geldi. Vatandaş bayramda kurban kesmek bir yana, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Bayramın bayram gibi geçmesi için önce vatandaşın cebi rahat olmalı."