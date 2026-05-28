Kurban Bayramı'nda acı kayıplar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurban Bayramı'nda acı kayıplar

28.05.2026 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail saldırısında eşini ve bir kızını kaybeden baba, gözyaşlarıyla acısını paylaştı.

İsrail'in Kurban Bayramı'nın ilk günü Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda eşini ve bir kızını kaybeden, kendisiyle bir kızı da yaralanan Filistinli baba, yaşadığı acıyı gözyaşları içinde paylaştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Filistinli gazetecilere konuşan ve başı aldığı yaradan dolayı tamamen sarılı olan Filistinli baba, sığındıkları çadırın İsrail tarafından hedef alındığını söyledi.

Gözyaşlarına hakim olamayan acılı Filistinli, eşi ve kızının saldırıda yaşamını yitirdiğini belirterek, "Bütün ailem gitti. Artık kimsem kalmadı." dedi.

Saldırıda eşini ve bir kızını kaybettiğini, bir kızının da ağır yaralı şekilde yoğun bakımda olduğunu dile getiren Filistinli adam, İsrail saldırısıyla hayatının çok zor bir hale geldiğini kaydetti.

İsrail saldırısının hayatını altüst ettiğini söyleyen Filistinli baba, yaşadığı acının "belini büktüğünü" ifade etti.

Eşinin saldırıdan önce çadırda uyumak istediğini söylediğini, kendisinin de onu orada bıraktığını anlatan Filistinli adam, severek evlendiği eşini kaybetmenin derin acısını yaşadığını belirtti.

Görüntülerde, şaşkın olduğu gözlenen bir diğer küçük kızının da babasına sarıldığı, Filistinli adamın ise yanında duran kızının eşinden kalan hatıra olduğunu söyleyerek gözyaşları içinde karşılık verdiği görüldü.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Kurban Bayramı, İnsan Hakları, Güncel, İsrail, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurban Bayramı'nda acı kayıplar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düzce’de cinayet çözüldü: Şüpheli suçunu itiraf etti Düzce'de cinayet çözüldü: Şüpheli suçunu itiraf etti
Laos’ta mağarada mahsur kalan define avcılarından 5’i sağ olarak kurtarıldı Laos'ta mağarada mahsur kalan define avcılarından 5'i sağ olarak kurtarıldı
Zaniolo yeniden Udinese yolcusu Gianluca Nani müjdeyi verdi Zaniolo yeniden Udinese yolcusu! Gianluca Nani müjdeyi verdi
El Bilal Toure’ye Süper Lig’den dev talip El Bilal Toure'ye Süper Lig'den dev talip
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu koruma memurunun kullandığı cip, incelemeye alındı Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu koruma memurunun kullandığı cip, incelemeye alındı
Acun Ilıcalı ilk transferini Galatasaray’dan yapıyor Acun Ilıcalı ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor

15:47
Cristiano Ronaldo’dan Galatasaray’ın transferine engel
Cristiano Ronaldo'dan Galatasaray'ın transferine engel
15:36
Kılıçdaroğlu’ndan bir hamle daha: CHP’nin grup toplantısı yapılmayacak
Kılıçdaroğlu'ndan bir hamle daha: CHP'nin grup toplantısı yapılmayacak
15:21
Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı Genç kadın metrelerce savruldu
Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı! Genç kadın metrelerce savruldu
13:38
Havalar ısındı, kabus geri döndü Kene şimdiden 3 can aldı
Havalar ısındı, kabus geri döndü! Kene şimdiden 3 can aldı
13:20
Tatilciler Muğla’ya akın etti Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
Tatilciler Muğla'ya akın etti! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
13:18
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı netleşti Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 16:30:47. #7.12#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı'nda acı kayıplar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.