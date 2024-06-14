Kurban Bayramı'nda Diş Temizliği Önemli

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Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Aydın, Kurban Bayramı'nda, et ve tatlı tüketimi sonrası diş temizliğinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

Aydın, AA muhabirine, bayram sürecinde et, tatlı ve gazlı içecek tüketiminin artmasının diş sağlığında tehlike oluşturabileceğini söyledi.

Tüketim sonrası dişlerin temizliğine dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Aydın, şöyle konuştu:

"Bu dönemde çok sık et tüketilir. Et, aslında ağız ve diş sağlığı için faydalı bir gıdadır. Ancak etin lifli yapısı dişlerin arasına sıkışabilir. Bu nedenle özellikle bu dönemde dişlerin ara yüzlerinin temizliğine özen göstermek, diş ipi ve ara yüz fırçası kullanmak gerekmektedir. Ağız hijyenine daha fazla önem vermek, özellikle akşamları yatmadan önce dişleri fırçalamak önemlidir. Ayrıca tatlı tüketiminin ardından peynir, yoğurt ve süt gibi asitleri nötralize eden gıdaların tüketilmesi de diş sağlığına katkı sağlıyor."