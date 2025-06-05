Kurban Bayramı\'nda İstanbul-Tekirdağ Yolu Yoğun

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul- Tekirdağ kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram için memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyenler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve Üniversite Kavşağı mevkilerinde yoğunluk oluşturdu.

Araç yoğunluğu nedeniyle trafik, zaman zaman yavaşlıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstanbul-Tekirdağ kara yolunda 33 ekiple görev alarak, aksaklık yaşanmaması için güzergahta kontrollerini sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de sürücüleri hız limitlerine uyma, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyarıyor.

Kara yolundaki yoğunluğun gün boyunca sürmesi bekleniyor.