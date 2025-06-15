Kurban Bayramı'nda Kesim Sorunu Yok

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı'nda kurbanlıklarla ilgili bir sorun yaşanmadığını, Türkiye'de 830 bin büyükbaş ve 2,5 milyon küçükbaş olmak üzere toplam 3 milyon 330 bin hayvan kesildiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, katıldığı bir televizyon programında, Bakanlığının çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Yumaklı, tarımsal hasılada Türkiye'nin Avrupa'da birinci sırada olduğunu, dünyada ilk 10 içinde bulunduğunu belirtti. 2024 yılı sonunda 32,6 milyar dolarlık tarımsal ihracat gerçekleştirildiğini aktaran Yumaklı, 186 ülkeye ihracat yapıldığını, 2 bin 218 çeşit ürün satıldığını anlattı. Türkiye'nin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçte olduğunu söyleyen Yumaklı, şöyle konuştu:

"Bizim yeterlilik konusunda sorunumuz yok. Sınırlarımız kapansa bizim kendi kendimize yeterliliğimiz konusunda sıkıntımız yok. Hayvansal üretime gelirsek; süt üretiminde dünyada 10'uncuyuz. Kırmızı et üretiminde büyükbaşta 9'uncu küçükbaşta 5'inciyiz. Beyaz et üretiminde dünyada 9'uncu, Avrupa'da birinciyiz. Yumurtada dünyada 10'uncu ve Avrupa'da birinciyiz. Nedense bir kesimin halen kendi ülkesinin hangi başlıkta olursa olsun üretim gücüne kabiliyetine inançsızlığı var. 'Bizde tarım bitti' diyor bazıları. Tarım bittiyse bu rakamlar ne o zaman? Bu rakamları da biz açıklamıyoruz, onu da söyleyeyim. Uluslararası, FAO'nun açıkladığı rakamlar var. Uluslararası kuruluşların, Birleşmiş Milletlerin farklı kuruluşları var."

Yumaklı, 2002 yılında ülkenin toplam ihracatının 30 milyar dolarlar civarında olduğunu belirterek, bugün bu rakamı sadece tarım kesiminin yaptığını aktardı. Kurban Bayramı'nda kurbanlıklarla ilgili bir sorun yaşanmadığını ifade eden Yumaklı, "Çünkü biz bu yıl geçtiğimiz kesilen kurbanların yüzde 50 daha fazlası kurban arzı sağladık. Bütün üreticilerimiz buna odaklandı. 'Eğer bu yıl kesilemeyen elde kalan kurbanlık olursa Et ve Süt Kurumu olarak biz alacağız' dedik. Ne üretici ne de tüketici açısından hem bulunurluluk hem de fiyat bağlamında bir sorun yaşanmadı. Türkiye'de 830 bin büyükbaş ve 2,5 milyon küçükbaş hayvan kesildi. Toplam 3 milyon 330 bin hayvan kesilmiş oldu" diye konuştu.