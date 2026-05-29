Kurban Bayramı'nda Kuşadası ve Didim'de Yoğunluk

29.05.2026 18:05
Kuşadası ve Didim sahilleri, Kurban Bayramı dolayısıyla tatilcilerle dolup taştı.

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerindeki sahillerde Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Mavi bayraklı plajları ve turkuaz rengi koylarıyla Kuşadası ve Didim, Kurban Bayramı dolayısıyla gelen turistleri ağırlıyor.

Kuşadası'nda sıcak havayı fırsat bilen tatilciler, Kadınlar Denizi, Sevgi Plajı ile Dilek Yarımadası ve Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndaki koylarda serinledi.

Bazı vatandaşlar da tekne turlarıyla denizin keyfini çıkardı.

Didim ilçesinde de dünyaca ünlü Altınkum Plajı başta olmak üzere birçok sahilde yoğunluk yaşandı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
