Kurban Bayramı'nda Milli Parklar Zoğu Hakim - Son Dakika
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Kurban Bayramı'nda Milli Parklar Zoğu Hakim

04.06.2025 11:21
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Bakan Yumaklı, Kurban Bayramı'nda milli park ve tabiat parklarına yoğun ilgi beklediklerini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı'nda milli parklara ve tabiat parklarına yoğun ilgi beklediklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı süresince korunan alanlarda herhangi bir sorunla karşılaşmaması için gereken her türlü önlemi aldık." dedi.

Yumaklı, AA muhabirine, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün yetki ve sorumluluğundaki milli parklar ve tabiat parklarının havası, suyu, tarihi-doğal kaynak değerleri, tabii görünümleri ve sakin ortamlarıyla vatandaşlara eğlenme, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme imkanı sunduğunu söyledi.

Korunan alan sayısının 50'si milli park, 270'i tabiat parkı, 111'i tabiat anıtı, 32'si tabiatı koruma alanı, 85'i yaban hayatı geliştirme sahası, 14'ü Ramsar alanı, 59'u ulusal önemi haiz sulak alan ve 58'i mahalli önemi haiz sulak alan olmak üzere 679'a ulaştığı bilgisini veren Yumaklı, korunan alan varlığını artırmak için çalışmaları büyük gayretle sürdürdüklerini dile getirdi.

Yumaklı, korunan alanları sahip olduğu kaynak değerlerle muhafaza ettiklerine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Bir yandan da ziyaretçilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tanıtım merkezleri, günübirlik alan düzenlemeleri, konaklama tesisleri, seyir terasları, tur güzergahları, macera parkurları ile turizm potansiyelini artıracak çalışmalar yapıyoruz. Buradaki en büyük gayemiz ise daha fazla sayıda vatandaşımızın doğada keyifle vakit geçirmesini sağlayabilmek."

Korunan alanların, şehir yaşamından uzaklaşıp doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlar için özellikle hafta sonları ve tatil dönemlerinde cazibe merkezi haline geldiğini vurgulayan Yumaklı, milli ve dini bayramların kutlandığı uzun tatil dönemlerinde de söz konusu alanlara yoğun ziyaretçi akını olduğunu dile getirdi.

Vatandaşlara yangın uyarısı

Yumaklı, yaz mevsiminin ilk günlerine denk gelen bayramda da benzer bir hareketlilik beklendiği için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü ifade ederek şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın yaklaşan Kurban Bayramı süresince korunan alanlarda herhangi bir sorunla karşılaşmaması için gereken her türlü önlemi aldık. Bu çerçevede, sahada bulunan bütün tesislerin kontrolleri sağlanırken gerekli bakım ve tadilatları yapılarak kullanılır hale getirildi. Ayrıca sahaların temizliğinin gerçekleştirilmesi hususunda da önlemler artırıldı. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit edecek her türlü duruma karşı gerekli güvenlik tedbirleri de alındı. İnşallah 4 günlük Kurban Bayramı süresince korunan alanları tercih eden vatandaşlarımız keyifli ve huzurlu bir tatil geçirme imkanı bulur."

Söz konusu alanların ülkenin zengin biyoçeşitliliğinin korunmasında büyük öneme sahip olduğuna işaret eden Yumaklı, vatandaşlardan ziyaretleri süresince gereken özeni göstermelerini istedi.

Yumaklı, kısa süre önce 81 ilde 106 bin 485 gönüllünün katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen "Orman Benim" etkinliğinde 360 ton atık toplandığını belirterek şunları kaydetti:

"Çevreye atılan bu atıkların ülkemizin doğal zenginliklerine büyük zarar verdiği bilinmelidir. Dolayısıyla vatandaşlarımız da ormanlık alanlar, milli parklar ve tabiat parkları gibi yerleri ziyaretleri süresince gereken hassasiyeti göstermeli, çevreyi bu tür atıklarla kirletmemelidir. Vatandaşlarımızdan yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan da kaçınmalarını istirham ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kurban Bayramı'nda Milli Parklar Zoğu Hakim - Son Dakika

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