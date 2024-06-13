Kurban Bayramı'nda Sağlıklı Beslenme İçin Öneriler - Son Dakika
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Kurban Bayramı'nda Sağlıklı Beslenme İçin Öneriler

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Ataşehir Belediyesi Türkan Saylan Tıp Merkezi'nde görevli Uzman Diyetisyen Arzu Vural, vatandaşlara sağlıklı beslenme konusunda önerilerde bulundu. Bayram süresince dengeli ve ölçülü beslenmenin önemine dikkat çeken Vural, et tüketiminde dikkatli olunması gerektiğini ve etin doğru pişirilmesi için tavsiyelerde bulundu. Ayrıca, kızartma ve kavurma gibi yöntemlerden uzak durulması gerektiğini belirtti.

13.06.2024 12:03
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(İSTANBUL)- Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hazırlıklar devam ederken, Ataşehir Belediyesi Türkan Saylan Tıp Merkezi'nde görevli Uzman Diyetisyen Arzu Vural, Kurban Bayramı boyunca sağlıklı beslenme konusunda önerilerde bulundu.

Kurban Bayramı süresince bilinçsiz tüketim nedeniyle vatandaşlar aşırı ve sağlıksız beslenebiliyor. Bunun sonucunda ise ciddi sağlık problemleri yaşanıyor. Bayramı sağlıklı geçirebilmek için Ataşehir Belediyesi Türkan Saylan Tıp Merkezi'nde görevli Uzman Diyetisyen Arzu Vural, Kurban Bayramı'nda vatandaşların dikkatli beslenmesi için önerilerde bulundu.

Vural, "Bayram süresince dengeli ve ölçülü bir şekilde beslenmek, sağlığımızı korumak açısından son derece önemlidir. Özellikle kurban eti tüketimi konusunda dikkatli olmalıyız. Yağ oranı yüksek etleri tercih etmek yerine, yağsız ve protein açısından zengin parçaları seçmek daha doğru olacaktır" dedi.

"Eti 24 saat dinlendirdikten sonra tüketin"

Bayramda tüketilecek etin doğru pişirilmesi için de bilgiler veren Vural, etin sindirimi zor bir besin olduğunu belirterek dikkat çeken şunları söyledi:

"Yeni kesilmiş bir ette Rigor Mortis yani ölüm sertliği dediğimiz bir durum söz konusudur. Ölüm sertliği etin kesildiğinde kasların kasılı halde kalıp enerji yoksunluğundan ötürü gevşeyememesine denir. Bu durum insanlarda şişkinlik, hazımsızlık gibi sindirim problemlerine yol açar. Bu sindirim problemlerini yaşamamak için et kesildikten sonra en az 24 saat dinlendirin ve sonra tüketin. Bu sayede hem et daha yumuşak ve hem de daha lezzetli olacaktır."

Daha iyi bir sindirim için etin yanında mutlaka limonlu bir salata yenmesini de tavsiye eden Arzu Vural, bayram boyunca bol bol yürüyüş yapılmasını da öneriyor.

"Kızartma, kavurma gibi yöntemler, kanserojen etki gösteriyor"

Etin pişirilmesinde haşlama, fırın veya ızgara yöntemlerinin tercih edilmesi gerektiğini de dile getiren Vural, yüksek ısıya maruz bırakılarak yapılan kızartma-kavurma gibi yöntemlerden de yüksek trans yağ içeriği nedeniyle kanserojen etki göstereceğinden uzak durulması önerisinde bulunuyor.

Et ile yapılan yemeklerin kendi yağlarıyla pişirilmesi gerektiğini söyleyen Uzman Diyetisyen Arzu Vural, eti pişirirken kuyruk yağı, tereyağı gibi ilave yağların eklememesinin de altını çiziyor.

Bayramların vazgeçilmezlerinden olan tatlılara ilişkin de görüşlerini dile getiren Vural, şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıların tercih edilmesini önerdi.

Kaynak: ANKA

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