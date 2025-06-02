Kurban Bayramı Öncesi Hayvan Denetimleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kurban Bayramı Öncesi Hayvan Denetimleri

Kurban Bayramı Öncesi Hayvan Denetimleri
02.06.2025 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Veteriner istasyonları, Kurban Bayramı öncesi hayvan denetimlerini 24 saat sürdürüyor.

Kurban Bayramı'na günler kala veteriner yol denetim ve kontrol istasyonları hayvanların sağlıklı şekilde satış yerlerine ulaştırılmaları için 24 saat mesai yapıyor.

AA muhabiri, Ankara'daki Elmadağ Veteriner Yol Denetim ve Kontrol İstasyonu'nda yapılan çalışmaları inceledi.

Özellikle Kurban Bayramı öncesi yoğunlaşan sevkiyat nedeniyle yoğun çalışma gerçekleştirilen istasyonda, hayvanların genel sağlık durumlarından raporlarına, kimlik bilgilerinden taşınan araçların durumlarına kadar pek çok detay kontrol ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dallı, veteriner yol denetim ve kontrol istasyonlarının Türkiye'deki hayvan hareketlerinin kontrolü için kritik önem taşıdığını söyledi.

İstasyonların muhtemel salgınlara karşı önemine dikkati çeken Dallı, "Hastalıkların önüne geçmek için hayvan hareketlerinin kontrolü son derece önemli. Ülkemizde hayvan hastalıklarının kontrolünü sağlamak için Bakanlık olarak gayret gösteriyoruz. Aşılama sürecinin tamamlanması için de yol kontrol istasyonlarımızdaki denetimlerimiz çok önemli." dedi.

Elmadağ'daki istasyonun geçen yıl ağustosta faaliyete başladığı bilgisini veren Dallı, şöyle konuştu:

"Ankara'daki istasyondan bugüne kadar 1851 canlı hayvan taşıyan araç geçti. Buradaki hayvanların sağlık raporlarına, genel sağlık durumlarına bakarak, taşınan araçların hayvan refahına uygun olup olmadığını kontrol ediyoruz. Bu çerçevede bugüne kadar 81 aracın mevzuata uygun hareket etmediği tespit edildi. Yaklaşık 4 milyon 750 bin lira idari para cezası uygulandı. İstasyonlarda temel amacımız hayvan hastalıklarının önüne geçmek."

24 saat denetim

Ankara'da Kurban Bayramı dolayısıyla sabitin yanında iki istasyon daha oluşturulduğunu belirten Dallı, bu noktalarda da 24 saat esasına göre çalışıldığını bildirdi. Dallı, ülke genelinde halen 5 istasyonun hizmet verdiğini dile getirdi.

Elmadağ'daki istasyonun yıl boyunca faaliyet gösterdiğine dikkati çeken Dallı, burasının 43 ilin geçiş güzergahında olduğunu ifade etti.

Dallı, Ankara'da 9 pazarda büyükbaş ve küçükbaş hayvanın satışa sunulduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Bunun dışında il genelinde konuşlanmış besicilerimiz var, bunları da satış noktası olarak belirledik. Ankara'da pazarlarla birlikte 440 kurbanlık satış noktamız bulunuyor. Vatandaşlarımız buralardan kurbanlıklarını temin edebilirler. Şu an ilimizde kurban temini yönünden hiçbir sıkıntı bulunmuyor. Ayrıca, 400'ün üzerinde belirlediğimiz kurban kesim yerleri var. Vatandaşlarımız kurbanlıklarını kesim yerlerinde hijyenik bir şekilde kestirebilirler."

Dallı, vatandaşların kurbanlık alırken "Tarım Cebimde" uygulamasından sorgulama yapmalarının önem taşıdığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Ekonomi, Sağlık, Kurban, ankara, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurban Bayramı Öncesi Hayvan Denetimleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinop’ta kaçak avlanan 363 kalkan balığı vatandaşa dağıtıldı Sinop'ta kaçak avlanan 363 kalkan balığı vatandaşa dağıtıldı
Pazarcıdan tartıştığı kadına yumruk Pazarcıdan tartıştığı kadına yumruk
Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni ormanda uyuşturucu madde ile birlikte bulundu Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni ormanda uyuşturucu madde ile birlikte bulundu
Naci Görür’den Bingöl’deki 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili uykuları kaçıracak uyarı Naci Görür'den Bingöl'deki 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili uykuları kaçıracak uyarı
Görenler gözlerine inanamadı Arda Güler’in fiziği büyüledi Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi
Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş’a geri döneceğini açıkladı: Orada oynamak istiyorum Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş'a geri döneceğini açıkladı: Orada oynamak istiyorum
Rusya’ya akılalmaz biçimde girmişler İşte Ukrayna’nın dron saldırısının detayları Rusya'ya akılalmaz biçimde girmişler! İşte Ukrayna'nın dron saldırısının detayları
Şarkıcı ve çalgıcılara mesleki standart geliyor Şarkıcı ve çalgıcılara mesleki standart geliyor
Formula 1’de İspanya Grand Prix’sini kazanan isim belli oldu Formula 1'de İspanya Grand Prix'sini kazanan isim belli oldu
Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

15:18
Belediye mi işçiler mi CHP lideri Özel, İzmir’deki grev için tarafını seçti
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
15:06
Bonservis rekoru kıracak İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti
Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
14:49
Rusya-Ukrayna barış için İstanbul’da
Rusya-Ukrayna barış için İstanbul'da
13:46
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
13:36
Sicilya’daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı İnsanlar bölgeyi terk ediyor
Sicilya'daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı! İnsanlar bölgeyi terk ediyor
21:14
Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu
Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu
20:42
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
20:33
Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı
Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı
20:32
Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti
Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti
20:19
Bir zamanlar Fenerbahçe’deydi Damien Comolli, Juventus’un yeni genel müdürü oldu
Bir zamanlar Fenerbahçe'deydi! Damien Comolli, Juventus'un yeni genel müdürü oldu
19:52
Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak
Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak
19:45
Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2025 15:27:20. #7.13#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı Öncesi Hayvan Denetimleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.