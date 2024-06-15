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Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul- Samsun kara yolunda yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tatili için memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyenler, kara yollarında yoğunluğa neden oluyor.

İstanbul-Samsun kara yolunun Ilgaz ve Çerkeş ilçeleri mevkisinde Samsun yönünde trafik yoğunluğu bulunuyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.